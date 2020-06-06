«فرساي» يفتح أبوابه مجددا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 06 يونيو 2020, 02:36 مساء
قصر فرساي (الإنترنت)

من دون يقين حول موعد عودة السياح، يفتح قصر فرساي الفخم، الذي بني في القرن السابع عشر في عهد «ملك الشمس» لويس الرابع عشر، في باريس أبوابه مجددا أمام الزائرين، السبت.

وكان العمال منشغلين، الجمعة، بنفض الغبار عن قاعة المرايا وصقل تماثيلها المذهبة قبل إعادة فتح القصر، حيث سيُطلب من الزائرين استخدام الكمامة واتباع مسار في اتجاه واحد عبر المجمع الفخم الذي يضم 2300 غرفة، حسب «رويترز».

ووجهت جائحة وباء فيروس «كورونا المستجد» ضربة مالية قوية إلى القصر وغيره من الوجهات الثقافية الشهيرة في فرنسا. وشكلت مبيعات التذاكر لثمانية ملايين زائر للقصر العام 2019 ما يصل إلى 75% من الإيرادات. ومن بين كل خمسة زوار للقصر أربعة أجانب.

وقالت مديرة القصر كاثرين بيجارد لـ«رويترز»: «لقد تأثر هذا الرمز المالي تأثرا كبيرا، وعلينا أن نعيد الكرة مرة أخرى». مضيفة: «لسنا (المتضررين) الوحيدين (في الأزمة)».

وسعى لويس الرابع عشر لتشييد القصر ليكون بمثابة رمز لبروز فرنسا كقوة أوروبية عظمى وإبراز حقه في ممارسة السلطة المطلقة. وظل القصر مقرا رئيسيا للإقامة الملكية حتى اندلاع الثورة الفرنسية والإطاحة بالنظام الملكي بعد ثمانية عقود من موته تقريبا.

ويعد القصر واحدا من أهم الوجهات التاريخية التي يقصدها الزوار في فرنسا، التي تعتبر الوجهة المفضلة للسياح في جميع أنحاء العالم.

ولكن مع خروجها بحذر من إجراءات العزل العام، لا تزال فرنسا تغلق حدودها أمام معظم الزائرين، ويتوقع القصر أن يستقبل خمس عدد الزوار الذين اعتاد أن يستضيفهم في أيام الذروة وعددهم 20 ألف زائر.

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