أوبرا فيينا تعيد فتح أبوابها مع حضور يقتصر على 100 شخص

قائد الأوركسترا دانييل بارنبويم خلال مؤتمر صحفي في فيينا (أ ف ب)

أعلنت أوبرا فيينا المغلقة منذ منتصف مارس أنها ستعاود عروضها اعتبارا من الإثنين مع جمهور لا يتجاوز مئة شخص، احتراما لإجراءات مكافحة وباء «كوفيد-19».

وتنوي الدار إقامة 14 حفلة حتى نهاية يونيو وسيتمكن مئة شخص فقط من دخول القاعة التي تتسع عادة لـ1709 أشخاص، تماشيا مع قواعد تنظيم المناسبات الثقافية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وبعد إغلاق استمر ثلاثة أشهر ستلتقي مؤسسات أخرى للموسيقى الكلاسيكية في العاصمة النمساوية جمهورها مجددا، فتعيد قاعتا موزيكفيرين وكونزرتهاوس فتح أبوابهما، الجمعة، مع حضور يقتصر على مئة شخص أيضا.

وفي قاعة موزيكفيرين، حيث تقام عادة حفلة رأس السنة التقليدية، سيقود دانييل بارنبويم حفلة يتم خلالها تقديم أعمال لموزار وبيتهوفن، وبيعت بطاقات هذه الحفلة بسرعة كبيرة.

وسيقود بارنبويم أوركسترا فيينا الفلهرمونية التي خضع عازفوها لفحوصات فيروس «كورونا المستجد»، وأتت نتائجها سلبية، وسيعزفون من دون كمامات مع احترام إجراءات التباعد على ما أوضح المنظمون.

وقال بارنبويم «77 عاما»، وهو المدير الموسيقى لأوبرا برلين إنه لم يصعد إلى المسرح بحضور جمهور منذ مارس، لكنه واصل نشاطه الموسيقي من خلال عزف البيانو وتسجيل أعمال بثت عبر الإنترنت.