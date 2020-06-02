دار أوبرا ميتروبوليتان تلغي موسمها للخريف

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 01:16 مساء
دار أوبرا متروبوليتان في نيويورك (أ ف ب)

أعلنت دار أوبرا ميتروبوليتان الإثنين إلغاء عروضها لخريف 2020، كما أجلت العديد من الإنتاجات الجديدة للمواسم المستقبلية فيما يواصل فيروس كورونا المستجد تعطيل الحياة الثقافية في نيويورك.

وأوضحت الدار التي أغلقت أبوابها منذ منتصف مارس بسبب الأزمة الصحية، أنها ما زالت تخطط لإقامة موسم مختصر يبدأ في 31 ديسمبر بدلا من سبتمبر، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال المدير العام للدار بيتر غيلب «بالنظر إلى التعقيد التنظيمي الهائل في جدول الأوبرا ليس أمامنا خيار سوى إلغاء موسم الخريف»، وأضاف «إن صحة العاملين والجمهور وسلامتهما أولويتنا القصوى، ليس من الممكن العودة إلى الدار لافتتاح الموسم في سبتمبر بينما يبقى التباعد الاجتماعي مفروضا».

ويعني قرار دار الأوبرا هذا أنه لن يتم عرض الإنتاج الجديد «أيدا» لفيردي الذي كان من المفترض أن يفتتح الموسم وكذلك العرض الأول لـ«ذي فايري إينجل» لبروكوفييف، ولفتت الدار إلى أن هذين الإنتاجين الجديدين سيعرضان في المواسم المقبلة.

كما ستؤجل متروبوليتان أيضا عرض إنتاجين جديدين من مؤلفات موتسارت هما «ذي ماجيك فلوت» و«دون جوفاني» حتى الموسم 2021.

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