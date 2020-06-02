وفاة واجد خان أحد أبرز ملحنين بوليوود بوباء كوفيد-19

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 02 يونيو 2020, 12:38 مساء
صورة في 2013 للملحن البوليوودي واجد خان في مومباي (أ ف ب)

توفى واجد خان، أحد أبرز ملحني أغاني رقصات عالم بوليوود عن 42 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وفق ما أوردت وسائل إعلام الاثنين.

وتوفي خان الذي كان يعاني من مشكلة في الكليتين، في بومباي الأحد بعد إصابته بسكتة قلبية، كما قال شقيقه لوكالة «برس ترست أوف إنديا»، مضيفا أنه كان مصابا بوباء كوفيد-19، وفقا لوكالة فرانس برس.

وتسببت أول وفاة في بوليوود مرتبطة بالوباء بصدمة كبرى في هذه الصناعة التي ما زالت متأثرة برحيل عرفان خان وريشي كابور في أبريل.

ونعى عدد كبير من المشاهير الهنود الراحل ومن بينهم الممثل والمنتج سلمان خان الذي غرّد على «تويتر»، «سأحبك وأحترمك وأتذكرك وأشتاق إليك دائما كشخص وموهبة»، وقال أسطورة بوليوود أميتاب باتشان إنه صدم لرحيل واجد خان، وأشاد بـ«موهبته المشرقة».

وغرّدت بريانكا شوبرا جوناس قائلة «الأمر الوحيد الذي سأتذكره دائما هو ضحكة واجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: نشر «آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة» في واشنطن
دولى
الكشف عن مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
«تستطيع الخروج اليوم» يفوز بجائزة مهرجان eurasia بموسكو
ثقافة وفن
الصينيون في كندا عرضة لإساءات عنصرية متزايدة
منوعات
المسماري يعلن «إعادة السيطرة» على منطقة الأصابعة
ليبيا
أبوظبي تحظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها اعتبارا من غد
عربى
نقل ترامب إلى مخبأ سري أثناء مواجهات وإطلاق غاز مسيل للدموع أمام البيت الأبيض
دولى
ترامب يصنف حركة «أنتيفا» كـ«منظمة إرهابية» بعد اتهامها بقيادة مظاهرات مينيسوتا
دولى
باشاغا: هناك مؤسسات داخل الدولة تقف أمام تطلعات وطموحات وزارة الداخلية
ليبيا
روسيا تصف رد فعل ترامب على مهمة إطلاق رحلة أميركية للفضاء بـ«الهستيريا»
دولى
«المركزي» بنغازي يصدر ردا تفصيليا على الخارجية الأميركية بشأن شحنة العملات ...
ليبيا
إصابات «كورونا» تتجاوز 6 ملايين حالة في العالم: الوباء يجتاح البرازيل وأوروبا ...
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة تكشف تأثير «كورونا» على المسنين المصابين بـ«السكري»