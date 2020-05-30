تايلور سويفت تتوعد ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 30 مايو 2020, 11:54 صباحا
صورة مؤرخة في 16 ديسمبر 2019 في نيويورك (أ ف ب)

بعدما كتب تغريدة توحي بأنه يسمح بإطلاق النار على متظاهرين غاضبين من قتل الشرطة رجلا أسود، ردّت مغنية البوب الشهيرة تايلور سويفت بقوة على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

وكتبت سويفت على «تويتر»، الجمعة، حيث يتابعها 86 مليون مستخدم: «بعدما أشعلت نيران تفوق البيض والعنصرية خلال كل فترة رئاستك، هل لديك الجرأة للتظاهر بالتفوق الأخلاقي قبل التهديد بالعنف؟».

واستشهدت بتغريدة ترامب المثيرة للجدل التي قال فيها: «عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار» قبل أن تضيف: «سنصوت لإزاحتك في نوفمبر».

أثار ترامب الجدل بعد نشره تغريدة في وقت متقدم من الليل على احتجاجات عنيفة مناهضة للشرطة في في مينيابوليس بولاية مينيسوتا، وصف فيها المتظاهرين بـ«قطاع طرق» وحذر من تدخل عسكري.

ونشر مئات الجنود في شوارع مينيابوليس وسانت بول، الجمعة، بعد ليلة ثالثة من أعمال الشغب التي بدأت للتنديد بوحشية الشرطة ضد الأميركيين من أصل أفريقي.

وانطلقت الاحتجاجات عقب انتشار مقطع فيديو يصور جورج فلويد «46 عاما» الذي قتل على يد الشرطة، مكبل اليدين على الأرض الإثنين. وتوفي بعدما ضغط شرطي بقدمه على رقبته لأكثر من خمس دقائق.

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