بيع رسوم أنجزها ألبير أوديرزو مبتكر قصة «استيريكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 مايو 2020, 12:58 مساء
ألبير أوديرزو أحد مبتكرّي شخصية "أستيريكس" في باريس (أ ف ب)

بيعت أربع رسوم أصلية أنجزها ألبير أوديرزو، أحد مبتكرَي شخصية القصص المصورة الشهيرة «استيريكس» مع رينيه غوسيني، الثلاثاء، مقابل ما يقرب من 400 ألف يورو في مزاد خيري ومنحت لمستشفيات باريس.

وتوفي أوديرزو جراء قصور في القلب مرتبط بفيروس «كورونا» في مارس عن 92 عاما، وقالت أرملته آدا إن المزاد الخيري كان وسيلة لشكر «أبطالنا الجدد الذين قاوموا الغزاة»، في إشارة إلى الفيروس الذي قتل أكثر من 28 ألف شخص في فرنسا، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وأوضحت دار مزادات «ارتكوريال» أن الرسوم الأربعة الأصلية بيعت بمبلغ 390 ألف يورو، وقالت الدار إن آدا أوديرزو وابنتها سيلفي أرادتا «الانضمام إلى الأمة بكاملها في تكريم موظفي المستشفيات الفرنسيين» لعملهم خلال الوباء.

وبيع أكثر من 380 مليون كتاب من سلسلة «استريكس» المصورة في أنحاء العالم بـ111 لغة، إضافة إلى تصوير أفلام ومسلسلات تلفزيونية وإطلاق ألعاب الفيديو وإنشاء منتزه فرنسي مخصص للرسوم الهزلية.

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