أوركسترا رقمية تشارك بالأغنية الجديدة لميلودي غاردو

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 مايو 2020, 02:05 مساء
أوركسترا رقمية تشارك بالأغنية الجديدة لميلودي غاردو (أرشيفية:انترنت)

دعت مغنية الجاز الأميركية ميلودي غاردو الموسيقيين في أنحاء العالم إلى عزف قطع موسيقية من ألبومها الجديد على الإنترنت للتغلب على العزلة والضغوط المالية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.

ورحبت المغنية الاستعانة بعازفي أوركسترا من جميع أنحاء العالم، سواء على آلات وترية أو آلات نفخ أو آلة الهارب،‭‭ ‬‬للمشاركة في أغنيتها الجديدة «فروم باريس وذ لاف» (من باريس مع الحب)، وفقا لوكالة رويترز.

وسيقوم المنتجون بجمع القطع الموسيقية ضمن ما أطلقت عليه غاردو «أوركسترا عالمية رقمية»، وسيحصل الموسيقيون المختارون على أجور وستذهب العائدات إلى منظمات خيرية يستفيد منها العاملون في القطاع الصحي.

وكانت غاردو، التي تقيم حاليا في شقتها بباريس، تتأهب لتسجيل جزء من ألبومها الجديد مع أوركسترا لندن السيمفونية قبل تطبيق إجراءات العزل العام.

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