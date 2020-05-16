نسخة جديدة من فيلم «سكارفيس»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 10:25 صباحا
صورة مؤرخة في 23 أغسطس 2011 في لوس أنجليس تظهر الممثلين إف موري ابراهام وآل باتشينو وستيفن باور أمام ملصق لفيلم «سكارفيس» (أ ف ب)

ستنتج «يونيفيرسل بكتشرز» نسخة جديدة من فيلم العصابات الكلاسيكي «سكارفيس»، من كتابة الشقيقين كوين في لوس أنجليس مع مخرج جديد.

وسيكون الفيلم من إخراج لوكا غوادانيمو، الذي رشح لجائزة أوسكار عن فيلمه «كول مي باي يور نايم»، وسيكون ثالث نسخة من هذا الفيلم الذي تدور قصته في عالم الجريمة المغمور بالدماء، حسب «فرانس برس»، الجمعة.

وصدر الفيلم الأصلي في العام 1932 من إخراج هوارد هوكس، الذي يقوم على رواية مستوحاة جزئيا من حياة آل كابوني، ويصور المافيا الإيطالية في شيكاغو.

وفي العام 1983 صورت النسخة الثانية من فيلم «سكارفيس» في ميامي وكان من إخراج براين دي بالما وبطولة آل باتشينو، الذي جسد دور لاجئ كوبي اسمه توني مونتانا الذي يبني إمبراطورية إجرامية تعتمد على الكوكايين.

وسيعيد الفيلم الجديد تخيل «قصة المهاجرين الأساسية» التي سردت في النسختين السابقتين من الفيلم.

ولم يعلن تاريخ إطلاق «سكارفيس» الجديد ولا عن طاقم العمل. وحاليا، كل الإنتاجات في هوليوود متوقفة بسبب جائحة «كورونا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يأمل التوصل إلى لقاح لـ«كورونا» نهاية العام
دولى
قطر: إلزام السكان بوضع الكمامات وغرامة تصل إلى 55 ألف دولار
عربى
الخارجية الروسية: واشنطن تركت اقتراح لافروف بشأن حوار حول ليبيا بلا رد
ليبيا
«رويترز»: شركة البترول التركية تطلب إذنا للتنقيب في ليبيا
ليبيا
دي مايو: الهدنة في ليبيا بعيدة المنال ولا حل عسكريا للأزمة
ليبيا
العدد رقم 234 من جريدة «الوسط»: أسبوع التصعيد العشوائي..و«كابوس» خطاب الكراهية
ليبيا
في مثل هذا اليوم رحل وزير النفط متعدد المواهب فؤاد الكعبازي
ثقافة وفن
رسميًا.. الموافقة على عودة الدوري الإنجليزي في يونيو
رياضة عالمية
ترامب: لا أريد التحدث مع رئيس الصين حاليا
دولى
حلف الأطلسي يجدد استعداده لدعم حكومة الوفاق الوطني
ليبيا
«فرانس برس»: وزارة الدفاع الأميركية تستثمر في الحقن المعدة للاستخدام الواحد ...
دولى
الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

رئيس مدغشقر يدافع عن المشروب العشبي المعالج لـ«كوفيد-19»