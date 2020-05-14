ريانا تنضم إلى قائمة أثرياء الموسيقيين وتحتل المرتبة الثالثة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 مايو 2020, 02:54 مساء
ريانا تنضم إلى قائمة أثرياء الموسيقيين وتحتل المرتبة الثالثة (أرشيفية:انترنت)

انضمت المغنية ريانا إلى قائمة جريدة «صنداي تايمز» لأثرياء الموسيقيين واحتلت المرتبة الثالثة بثروة تقدر بنحو 468 مليون جنيه إسترليني «576 مليون دولار»، وهو ما يرجع جزئيا إلى النجاح الذي حققته علاماتها التجارية في الموضة ومستحضرات التجميل التي تشترك فيها مع «إل.في.إم.إتش» مالكة شركة لوي فيتو.

وتخطت ريانا «32 عاما» التي ولدت في باربادوس وتقيم حاليا في لندن بعضا من أشهر الموسيقيين البريطانيين، مثل ميك غاغر وكيث ريتشاردس من فريق رولينغ ستونز وإلتون جون ورود ستيوارت إلى قائمة الأكثر ثراء في البلاد، وفقا لوكالة «رويترز».

واحتل الملحن الشهير آندرو لويد ويبر وبول مكارتني العضو السابق في فرقة بيتلز معا صدارة القائمة بثروة تقدر بنحو 800 مليون جنيه استرليني لدى كل منهما، وجاء إد شيران في صدارة أصغر وأكثر الموسيقيين البريطانيين ثراء «في عمر الثلاثين أو أقل» بثروة تبلغ 200 مليون جنيه استرليني.

وأصبحت ريانا المعروفة بطلاتها الجريئة المفعمة بالألوان قوة مهيمنة في عالم الأزياء، كما أن لها ثمانية ألبومات غنائية ناجحة، وقال معد القائمة روبرت واتس: «تمثل ريانا التغير المزلزل الذي شهدناه في قائمة الأثرياء في السنوات القليلة الماضية، هيمنت الثروات المتوارثة على القائمة يوما لكن معظم المدرجين عليها الآن البالغ عددهم ألفا هم أشخاص بنوا أنفسهم ولهم بدايات متواضعة بل ومضطربة لحياتهم وهم أشخاص مدفوعون للعمل بجد شديد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الصين ترفض الاتهامات الأميركية حول محاولات لسرقة أبحاث اللقاحات
دولى
حاكم نيويورك: 15 ولاية تحقق بمتلازمة نادرة تصيب الأطفال مرتبطة بـ«كورونا»
دولى
«الفتوى الجزائرية»: صلاة العيد تصلى بالمنازل بسبب إغلاق المساجد
عربى
«الصحة العالمية»: كشف منشأ «كوفيد-19» ضروري «لفهم تطوره»
دولى
كوشنر يثير تكهنات حول احتمالية تأجيل موعد الانتخابات الرئاسة الأميركية
دولى
جدل صحي وسياسي حول منع شراء التبغ في جنوب أفريقيا
طب وصحة
«الصحة العالمية»: شاحنات محملة بإمدادات أساسية لترهونة وبني وليد تتعرض للقصف
ليبيا
السعودية: حظر تجول كامل خلال العيد واستمرار الإجراءات الاحترازية حتى نهاية رمضان
عربى
بوريل يجدد دفاعه عن «إيريني» واعتراضات مالطا تمنع إطلاق العملية الكامل
ليبيا
«الصحة العالمية» تصدر إرشادات جديدة بشأن إعادة فتح المدارس وأماكن العمل
دولى
«الفاو»: مكاسب كبيرة ضد الجراد الصحراوي.. إنقاذ 720 ألف طن من الحبوب عبر 10 دول
دولى
مي عاشور تفك «شفرة» الصين بالترجمة
ثقافة وفن
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اختبار لفيروس «كورونا» روج له ترامب يظهر نتائج سلبية خاطئة