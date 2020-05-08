هدى المفتى سعيدة بردود الفعل عن «فلانتينو»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 مايو 2020, 10:56 صباحا
تشارك هدى هذا العام في بطولة فيلم «كيره والجن» (أرشيفية: الإنترنت)

أعربت الفنانة المصرية هدى المفتي عن سعادتها بردود الفعل التي وصلتها عن دورها في مسلسل «فلانتينو» بجوار النجم عادل إمام.

وتجسد هدى في المسلسل دور «نبوية» ابنة «نور فلانتينو» الذي يجسد دور الفنان الملقب بـ«الزعيم»، وهي طالبة مجتهدة في علوم الفضاء ومشغولة دائما بكوكب الأرض ونشأة الكون.

وبالإضافة للزعيم عادل إمام وهدى المفتي، يشارك في بطولة مسلسل «فلانتينو» دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وطارق الإبياري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.

وتدور أحداثه حول نور عبدالمجيد الشهير بـ«فلانتينو» مالك مدارس دولية هو وزوجته؛ ولكن تحدث بينهما بعض الخلافات باستمرار ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

هدى المفتي هي ممثلة مصرية شابة، لفتت الأنظار إليها سريعًا في أول ظهور تلفزيوني لها بشخصية نادين بمسلسل «هذا المساء» للمخرج تامر محسن في رمضان 2017، ليتوالى بعد ذلك ظهورها في الدراما التلفزيونية في مسلسلات «لدينا أقوال أخرى»، «كأنه امبارح» والجزء الثالث من «نصيبي وقسمتك»، وفي العام الحالي شاركت هدى في فيلمين سينمائيين وهما «رأس السنة» و«بنات ثانوي»، كما تشارك في عدة أعمال فنية خلال 2020 من بينها فيلم «كيره والجن» للمخرج مروان حامد.

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