في مثل هذا اليوم رحل عنا المخرج الفنان على بوجناح

الفنان على بوجناح مؤسس المسرح الحر

في مثل هذا اليوم، منذ أربع سنوات رحل عنا المخرج المسرحي علي السنوسي بوجناح، الذي ولد في بنغازي سنة 1946، وتعلم مبادئ اللغة العربية وحفظ جزءا من القرآن في كتّاب الفقي لأمين بشارع نبوس، ثم درس المرحلة الابتدائية بمدرسة الأمير، ومن بعدها ثانوية بنغازي، ثم طور موهبته المسرحية بالدراسة والتجربة الميدانية، حتى تمكن من تأسيس المسرح الحديث في بنغازي ، وتولى إدارته. مثّل كثيرا من الأدوار المسرحية، ثم اتجه إلى الإخراج، فبرع فيه.

أخرج عددا من المسرحيات الناجحة، وتحصل على العديد من الجوائز، وشارك مهرجانات وطنية وأيضا قومية، وتاركا رصيداً من المسلسلات التلفزيونية والإذاعية. من أشهر أعماله مسرحية «الهامة» التي شارك بها في المهرجان الوطني الأول للمسرح العام 1973، ونالت المرتبة الثانية.

رحل عنا من بنغازي يوم الجمعة الموافق 6/5/2016 بعد معاناة طويلة مع المرض، ووسد ثرى بنغازي في اليوم نفسه.

المخرج المسرحي على بوجناح

الفان على بوجناج في احد ادواره كممثل

الفناح المسرحي الباسم الودود على بوجناح

المخرج على بوجناح والفنان المسرحي والمذيع المعد جمال النويصري

رفاق الفنان على بوجناح في معاوده له اثناء مرضه

المخرج بين فنانين

الفنان على بوجناح مكرما

مع رفيقيه

اثناء عمل مسرحي مبكر