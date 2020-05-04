«براءة اختراع خورشيد» أول برنامج مقالب على «Watch iT»

كواليس برنامج «براءة اختراع خورشيد» (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلنت المنصة الرقمية المصرية «Watch iT» إنتاج أول برنامج مقالب كوميدي، ويعتبر هو أول عمل تقوم المنصة بإنتاجه وعرضه.

«براءة اختراع خورشيد" هو اسم برنامج المقالب الذي قدم فكرته وتنفيذه المنتج والمخرج رؤوف السيد، وقام ببطولته الطفل سليم عبدالرازق وقدمته الإعلامية يارا الجندي.

الفكرة رغم بساطتها لكن تكمن صعوبتها في طريقه التنفيذ التي يتم تصويرها في شوارع القاهرة وإقناع الضيف بأن الحلم تحول إلى حقيقة وأنه أصبح في مشكلة وعليه الخروج منها فتارة تجده داخل مستشفى المجانين ومرة داخل أحد السجون أثناء ثورة ١٩١٩ومرة أخرى داخل مشرحة، ويشهد على جريمة قتل، ليكتشف في النهاية أنه ضمن مقلب تم تمثيله وتنفيذه بعد ارتداء نظارة الواقع الافتراضي.

المغامرة والمنافسة الحقيقية

الفكرة تبدأ من خلال استضافة أحد المارة في برنامج بعنوان «مصر المستقبل» في أحد شوارع مصر، تناقش فيه مذيعة البرنامج الضيف في أهمية الاختراعات وخصوصًا في المرحلة الحالية التي تمر بها مصر وهل يوجد بالفعل مخترعون مصريون ولماذا يسخر دائمًا رواد السوشيال ميديا عندما يتم إعلان اختراع جديد وتطلب المذيعة من الضيف تجربة اختراع جديد قام به طفل مصري يبلغ من العمر 12 عامًا من خلال نظارة «VR» وأنه بعد ارتدائه سيجد نفسه داخل مغامرة وعليه تنفيذ عدد من التعليمات كي يستطيع أن ينقذ نفسه، وبالفعل يقتنع الضيف ليجد نفسه بعد ثوانٍ داخل مقر الأحداث رغم أنه كان في الشارع لتبدأ المغامرة، خصوصًا بعدما يقوم بخلع النظارة ويجد نفسه في مشكلة.

المغامرة والمنافسة الحقيقية التي يقوم بتنفيذها فريق البرنامج هو تنفيذ لوكيشن ونقله يوميًّا مع الفكرة التي تم كتابتها ليقتنع الضيف بأنه تحرك من مكانه رغم أنه بالواقع لم يتحرك ويتم ذلك من خلال فريق مختص يقوم بنقل لوكيشن تصوير متحرك في أقل من ثوانٍ وأثناء مشاهدة الضيف الجزء الأول من المغامرة، ليكتشف بعد مشهد يشارك فيه عدد من الممثلين أنه وقع ضحية مقلب البرنامج.

البرنامج إنتاج «Watch iT» وإخراج رؤوف السيد، كتابة عزت أمين، فكرة وتنفيذ شركة «Productions The Roof» التي قدمت من قبل عددًا من البرامج الفنية المهمة والمقالب الكوميدية، التي تعتمد على ردود أفعال الجمهور دون استخدام العنف والمبالغة.

كواليس برنامج «براءة اختراع خورشيد» (خاص لـ بوابة الوسط)

كواليس برنامج «براءة اختراع خورشيد» (خاص لـ بوابة الوسط)