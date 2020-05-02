بيونسيه تدعم متضرري «كورونا» بأغنية مشتركة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 11:41 صباحا
بيونسيه في نيويورك في 6 مايو 2013 (أ ف ب)

في إطار جهود مكافحة وباء «كورونا»، نشرت المغنيتان، بيونسيه وميغن ذي ستاليون، عملا مشتركا سيعود ريعه إلى جمعية خيرية في مسقط رأسيهما، مدينة هيوستن في ولاية تكساس.

وتشاركت نجمة الراب الصاعدة ميغن ذي ستاليون مع ملكة البوب بيونسيه، في تقديم نسخة جديدة من أغنيتها «سافدج» التي طرحت أساسا في مارس ضمن ألبوم «شوغا»، واحتلت المركز العاشر في سباق الأغنيات الأميركية، وفق «فرانس برس».

وحققت هذه الأغنية انتشارا كبيرا خصوصا عبر منصة «تيكتوك»، إذ نشر عدد كبير من المستخدمين تسجيلا مصورا يظهرهم يرقصون على إيقاع الأغنية.

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وكتبت ميغن ذي ستاليون عبر صفحتها على تطبيق «إنستغرام»: «كوني متحدرة من هيوستن في تكساس، هذا الأمر يعني لي الكثير. كل عائدات الأغنية ستذهب إلى بريد فور لايف هيوستن دعما لمدينتنا في مواجهة هذا الوباء».

وسبق أن تبرعت بيونسيه بستة ملايين دولار لجمعيات تهتم بالسكان الأكثر تضررا جراء وباء «كوفيد-19» في هيوستن ونيويورك ونيو أورلينز وديترويت.

وفي مطلع أبريل، أعلنت ميغان ذي ستاليون عن شراكة مع «أمازون» لتوزيع أجهزة لوحية في دار للمسنين في هيوستن.

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