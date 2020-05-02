تصريحات مثيرة لديفيد سايمن حول مسلسله الجديد

ممثلون في مسلسل «ذي واير» في نيويورك في العام 2008 (أ ف ب)

أصدر كاتب السيناريو الأميركي، ديفيد سايمن، تصريحات تخالف تفاصيل قدمها شريكه خلال إحدى المقابلات، حول مسلسلهما التلفزيوني الجديد، بتأكيده أنه لن يضم ممثلين من مسلسله السابق «ذي واير».

وقال جورج بيليكانوس، الذي شارك سايمن في كتابة «ذي واير»، لمجلة «سوسايتي» الفرنسية، إنه يعمل مع سايمن والكاتب إد بيرنز في مشروع جديد.

وأوضح أن العمل الجديد سيشمل ممثلين من «ذي واير» وسيصور في بالتيمور أيضا، وهي مدينة ساحلية تعاني العنف والفقر.

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وبعد سؤاله على «تويتر» عن المقابلة، أكد سايمن الذي شارك أيضا في إنتاج «تريمي» و«ذي بلوت أغينست أميركا» لشبكة «إتش بي أو»، في البداية أن المشروع فعلي. وكتب في تغريدة: «حقيقي، لكنه ليس تتمة».

لكن سايمن قال، الجمعة، إن المسلسل الجديد «ليس له أي علاقة بذي واير ولا بأي من الممثلين الذي شاركوا فيه».

وتابع: «الكتاب نفسهم المدينة نفسها. قصة مختلفة ممثلون مختلفون. لا يوجد أي ارتباط بعالم ذي واير باستثناء أنه مصور في بالتيمور، ويدور حول موضوع تطبيق القانون. هذا كل شيء».