مارين المصري يواجه عزل «كورونا» بحفلة في البلكونة

عازف الإيقاعات مارين المصري (خاص لـ بوابة الوسط)

في محاولة لكسر روتين عزل «كورونا»، يستعد عازف الإيقاعات مارين المصري لإحياء أول حفلة طبلة رمضانية من البلكونة، مساء الجمعة المقبل.

واختار مارين تقديم لون مختلف من الحفلات الأونلاين التي أصبحت تريند أخيرًا للفنانين لمواجهة عزلة المنازل وسط الحجر الصحي لفيروس كورونا، عبر مشاركته الجمهور نفسه في الحفل الذي يطلقه من بلكونة منزله في مصر الجديدة (شرق القاهرة)، بحيث يتشارك متعة الموسيقى الإيقاعية للطبلة مع الجيران في عزف منفرد ومتواصل يتم بثه «أونلاين» عبر «فيسبوك»، يعيد خلاله إحياء أشهر الأغاني العربية والأجنبية من خلال الإيقاع.

وتمتد رحلة مارين المصري الموسيقية لأكثر من 11 سنة، احترف خلالها عزف الإيقاعات عبر مشروعه الموسيقي الخاص المعتمد على عزفه لآلة الطبلة، ومثل مصر بحفلاته حول العالم في أكثر من 13 دولة، منها الولايات المتحدة الأميركية وكندا وألمانيا وسويسرا وحتى لبنان وبريطانيا والإمارات.

ويعيد مارين المصري عبر هذه الحفلة أصداء النجاح الجماهيري التي حققها عبر منصات التواصل الاجتماعي الشهر الماضي عند عزفه الطبلة لجيرانه من البلكونة وسط حظر التجوال وشاركوا معه الغناء وحقق الفيديو المصور أكثر من مليون مشاهدة، كما ينشغل حاليا بتسجيل عدد من الأعمال الغنائية التي يطلقها منفردة الفترة المقبلة، مع تدشينه مشروعه الموسيقي الخاص بتأسيس مصنع طبول.