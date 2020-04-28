عمرو راضي يرد على تامر أمين: «احنا مش البروفا»

نشر نجم السوشيال ميديا المصري مقدم برنامج «المهزراتية» المذاع على فضائية «النهار» المصرية، فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للرد على ما جاء في برنامج الإعلامي ، تامر أمين، المذاع على قناة «النهار» أيضا، حول استغلال برنامج الكاميرا الخفية «المهزراتية» لفتاة من ذوي الهمم الخاصة.

وأوضح راضي أن الحديث عن جزء مقتطع من الحلقة والخلط بين اسم برنامجه وبرنامج أخر للمقالب يذاع على نفس الشبكة تحت اسم «البروفا» تقدمه الفنانة بدرية طلبة والفنانة انتصار يعد خطأ كبير و يتسبب في خلط لدى الجمهور.

وقال عمرو راضي إن برنامجه ليس له علاقة ببرنامج «البروفا» وأنهما برنامجان منفصلان، أحدهما يذاع على «النهار العامة» والآخر على «النهار دراما».

وتابع بأن الجزء المقصود من الحلقة ليس لفتاة من ذوي الهمم، لكنها ممثلة تقوم بأداء دور تمثيلي داخل العمل، وأن محتوى الحلقة ليس له شأن من قريب أو من بعيد بقضية ذوي الهمم، مؤكدا أنه وفريق العمل يرفضان تماما استغلال ذوي الهمم أو استغلال قضيتهم، وأنهم حريصون ببرنامجهم على مراعاة القيم الإنسانية والاجتماعيه للمجتمع المصري.

وأكد أن جميع من يكونون بالحلقة ممثلون، عدا الضيف، مشيرا إلى أنهم لا يذيعون أي حلقة، إلا بعد موافقة الضيف تماما.

وأكد عمرو التزامهم بالمهنية ومعايير الإنسانية وعدم ذكر أي ألفاظ خارجة أو المساس بثوابت المجتمع والتجاوز في حق أي فئة من مختلف مكونات المجتمع المصري، الذي يكنون له كل الاحترام.