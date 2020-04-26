هبة طوجي سعيدة بنجاح «هوس» على «جوي tv»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 26 أبريل 2020, 05:03 مساء
بوستر مسلسل «هوس» (خاص لـ بوابة الوسط)

عبرت الفنانة اللبنانية هبة طوجي عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل التي تتلقاها حتى الآن حول أولى حلقات مسلسلها «هوس».

العمل يتواصل عرضه حاليًّا عبر منصة «جوي tv» السعودية الإلكترونية ويحقق نسب مشاهدة كبيرة.

مسلسل «هوس» من بطولة النجوم عابد الفهد ونجمة الغناء هبة طوجي وإخراج محمد لطفي وتأليف ناديا الأحمر وموسيقى تصويرية أسامة الرحباني، وهو من إنتاج «I see media» إياد الخزوز و«جولدن لاين» نايف وديالا الأحمر.

وتدور قصته حول زياد، الطبيب الشهير الذي تسقط زوجته في غيبوبة عميقة نتيجة لحادث سيارة. ونتابع من خلال الأحداث، رحلته لحمايتها من أخطار مفاجئة، ومحاولته إعادتها إلى وعيها.

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