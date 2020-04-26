وفاة الكاتب السويدي بير أولوف إنكويست

الكاتب السويدي بير أولف إنكويست في منزله في ستوكهولم في 2011 (أ ف ب)

توفي بير أولوف إنكويست، أحد أبرز الكتاب السويديين، عن 85 عامًا على ما أفادت عائلته وسائل الإعلام السويدية الأحد.

ويصنف الكاتب من أعلام الأدب السويدي في القرن العشرين ومعروف بقصصه القوية التي يمزج فيها بين حكايا من حياته السوداوية ومحطات قاتمة من التاريخ، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وسرد في رواياته ومسرحياته وكتبه المختلفة تفاصيل من تجربته الحياتية كطفل مقموع في بيت متدين ثم كعداء وصحفي ومدمن على الكحول.

ويزخر سجل إنكويست المولود العام 1934 في منطقة هيوغبوله في أقصى الشمال السويدي، بعشرات القصص التي حققت نجاحًا عالميًّا وترجمت إلى لغات عدة، بدءًا بكتاب «عين الكريستال» العام 1961 وصولًا إلى آخر منشوراته «كتاب الأمثال» في 2013.

وفاز بجوائز أدبية عالمية بينها العام 2001 جائزة أوغست، أبرز المكافآت في مجال الأدب السويدي، عن كتابه «ذي فيزيت أوف ذي رويال فيزيشن» (زيارة طبيب صاحب الجلالة) الذي حقق شهرة عالمية ويروي قصة حب بين طبيب الملك الدنماركي كريستيان السابع والملكة، كما حاز جائزة أوغست للمرة الثانية عن سيرته الذاتية «حياة أخرى» التي نشرها في السويد العام 2008.

وكتب مسؤول الثقافة في جريدة «داغنز نيهيتر» السويدية، بيورن فيمان، أن أهمية إنكويست "في الحياة الثقافية السويدية منذ ستينات القرن العشرين لا جدال فيها، حيث شكّل نموذجًا للشاعر الملتزم اجتماعيًّا الذي أثر بأجيال من الكتاب الشباب، فكرة غيابه تترك فراغًا كبيرًا».