بيرو تلغي مهرجانا يعود إلى حضارة الإنكا بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 أبريل 2020, 12:31 مساء
موقع ماتشو بيتشو في بيرو، 30 ديسمبر 2014 (أ ف ب)

ألغي مهرجان تقليدي لتكريم إله الشمس ينظم في 24 يونيو من كل سنة في مدينة كوزكو البيروفية، بسبب فيروس كورونا المستجد، وفق ما أفادت السلطات المحلية السبت.

وأعلنت لجنة مهرجانات كوزكو، عاصمة إمبراطورية الإنكا السابقة في جنوب غرب بيرو، أن «انتي ريمي التقليدي» وهو اسم المهرجان بلغة كيشوا «لن يحصل هذا العام عملا بتدبير وقائي» ضد وباء كوفيد 19، وفق «فرانس برس».

وخلال المهرجان، يقوم ممثلون بتجسيد العديد من الشخصيات التاريخية، بما فيها باتشاكوتيك (1438-1471) مؤسس الإمبراطورية وابن الشمس، وفقا للإنكا.

ويأتي السكان وهم يرتدون ملابس تمثل الدول الأربع لإمبراطورية الإنكا، ليقدموا له القرابين.

ويجذب هذا الاحتفال الذي يقام في الانقلاب الشتوي في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، ما يصل إلى 80 ألف متفرج كل عام.

ولم يكن الاحتفال التقليدي لحضارة الإنكا التي ازدهرت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ينظم خلال فترة الاستعمار الإسباني، غير أنه عاد إلى الحياة في العام 1944 وهو مستمر منذ ذلك الحين.

وسجلت بيرو حيث يلزم 32 مليون نسمة منازلهم منذ أكثر من شهر، 14420 إصابة بكوفيد 19 من بينها 348 حالة وفاة وفقا لأحدث الأرقام الرسمية.

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