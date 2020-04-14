عمرو عاطف: مسلسل النهاية غير مقتبس

بوستر مسلسل النهاية للممثل المصري يوسف الشريف يعرض رمضان المقبل (أرشيفية:انترنت)

صرح المؤلف عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل «النهاية»، بعد ردود الفعل الأولى للاعلان التشويقي للمسلسل بأن العمل غير مستوحى أو مقتبس من أي أعمال أخرى.

المسلسل بطولة الممثل المصري يوسف الشريف، ويدور في أجواء من الـ«دستوبيا» والخيال العلمي، حيث تندلع حروب بين البشر والروبوتات في صراع للبقاء، فى عالم افتراضى العام 2121.

وقال عمرو سمير عاطف عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «في الحقيقة المسلسل مش متاخد من أي حاجة، أنا عارف إن دي حاجة ممكن تضايق ناس كتير، بس أنا آسف هي دي الحقيقة».

مسلسل «النهاية» فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة «سينرجى»، ومن المقرر عرضه على شبكة قنوات ON خلال شهر رمضان المقبل، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل وأحمد وفيق وناهد السباعى ومحمود الليثى.