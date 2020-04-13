بالصور: نجوم الفن يشيعون جنازة والدة دنيا عبدالعزيز بـ«الكمامة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 05:10 مساء
من جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز (تصوير: مصطفى مرتضى)

شارك عدد من نجوم الفن والمشاهير بعد ظهر الإثنين، في تشييع جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز وذلك بمقابر الأسرة في مدينة ٦ أكتوبر (غرب القاهرة).

وحرص الفنانون المشاركون في الجنازة على اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس «كورونا»، حيث ظهر معظم الفنانين مرتدين الكمامة الطبية وكذلك القفازات الطبية.

وحضر الجنازة، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي وحرمه الفنانة روجينا، بالإضافة إلى الفنانات إلهام شاهين ودينا فؤاد وإيمان العاصي وإيمي سالم وكابتن تامر بيجاتو وميدو عادل.

من جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز (تصوير: مصطفى مرتضى)
من جنازة والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز (تصوير: مصطفى مرتضى)
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