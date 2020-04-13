أندريا بوتشيلي يؤدي وحيدا في كاتدرائية دومو الإيطالية

التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي خلال تقديمه حفلة في كاتدرائية دومو بإيطاليا، 12 أبريل 2020 (أ ف ب)

تردد صوت التينور الإيطالي أندريا بوتشيلي الأحد، لمناسبة عيد الفصح في أرجاء كاتدرائية دومو في ميلانو الخالية مقدما حفلة فريدة كانت بمثابة «صلاة» في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وبدأت حفلة «ميوزيك فور هوب» عند السابعة مساء (5,00 عصرا بتوقيت غرينتش) في الكاتدرائية الخالية من المؤمنين وبثت مباشرة على «يوتيوب» وحضرها الملايين حول العالم، وفق «فرانس برس».

أدى بوتشيلي أغنيات عدة برفقة عازف أورغ أبرزها «آفي ماريا» و«سانتا ماريا» و«أميزنغ غرايس» فيما كانت تظهر في الخلفية الشوارع المقفرة في باريس ولندن ونيويورك.

وقال بوتشيلي عن هذه الحفلة الفريدة «أردت الصلاة في بيت الله وفي يوم الاحتفال المسيحي الأكثر أهمية، لنتمكن من التغلب على هذه الفترة الصعبة في أقرب وقت ممكن».

ولومبارديا وعاصمتها ميلانو، هي المنطقة الأكثر تضررا من الفيروس في إيطاليا، مع أكثر من 10600 حالة وفاة من أصل ما يقرب من 20 ألفا مسجلة في البلاد.

وكتبت بيغي يونغ وهي واحدة من مشاهدي الحفلة على «يوتيوب» «أندريا بوتشيلي هبة حقيقية من الله.. شكرا لك بوتشيلي على مشاركتك صوتك وموسيقاك معنا».