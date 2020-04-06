جوائز وتحف الممثلة دوريس داي تحقق ثلاثة ملايين دولار بمزاد

الممثلة الراحلة دوريس داي (أرشيفية:انترنت)

قالت دار جوليان للمزادات، الأحد، إن مزادا على أربع جوائز غولدن غلوب للممثلة الراحلة دوريس داي ومفردات أخرى كانت تملكها حققت نحو ثلاثة ملايين دولار في مطلع الأسبوع.

كان من المقرر إجراء المزاد في بيفرلي هيلز ولكن تقرر أن يكون المزاد من خلال الإنترنت بسبب التفشي العالمي لفيروس كورونا.

وكان من بين المفردات الأعلى سعرا خلال المزاد سيارة فورد كلاسيكية مكشوفة من إنتاج العام 1930، شوهدت في افتتاح برنامج داي الحواري في الثمانينات «أفضل أصدقاء دوريس داي»، وبيعت السيارة بمبلغ 96 ألف دولار، أما جائرة غولدن غلوب حصلت عليها داي العام 1962 بيعت بمبلغ 25600 دولار، وفقا لوكالة رويترز.

وستستفيد مؤسسة دوريس داي للحيوانات، والتي أسستها المغنية والممثلة العام 1978 من كل عائدات بيع أكثر من 1100 قطعة، وكانت دار جوليان قدرت بأن بيع تلك القطع سيحقق ما بين 300 ألف و600 ألف دولار.

وكانت داي الفتاة المرحة القريبة من القلوب إحدى أكبر نجمات الخمسينات والستينات وتوفيت في مايو العام 2019 عن 97 عاما في كارميل بولاية كاليفورنيا،وضم المزاد بيانو وفساتين وأثاثا لداي وعشرات من التحف التي تعكس شغفها بالحيوانات من بينها تماثيل خزفية لكلاب وطيور وخنازير مزخرفة وصور زرافات غيرها من الكائنات التي كانت تزين منزلها الريفي.

وبيع أصيص مزين بأفيال نحاسية كان مهدى لها من صديقها الممثل روك هدسون بمبلغ 15625 دولارا وكذلك سوار عيار 14 قيراطا، ومن بين الأشياء البارزة الأخرى بروش كارتييه به 27 ألماسة تم التقاط صور لداي وهي تضعه أواخر السبعينات، وبيع بمبلغ 40625 دولارا، وهو ما يزيد عما كان متوقعا له ما بين 800 دولار و1200 دولار، وبيع مقعد المدير من برنامجها التلفزيوني «استعراض دوريس داي» (ذا دوريس داي شو) بمبلغ 16 ألف دولار.