«ليل خارجي» ضمن أعلى عشر مشاهدات على «نتفليكس»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 06 أبريل 2020, 11:10 صباحا
لقطة من فيلم «ليل خارجي» (أرشيفية: الإنترنت)

حقق الفيلم المصري «ليل خارجي» المركز السادس كأكثر مشاهدة عبر موقع البث التدفقي «نتفليكس» في مصر.

ووجهت الصفحة الرسمية للفيلم الشكر لكل من شاهد الفيلم عبر المنصة والتي تعرض أعمالا عربية وعالمية عليها ليكون الفيلم قد استطاع منافسة كل الأعمال المعروضة عبر المنصة والتأكيد أن الفيلم الجيد يفرض نفسه، وفق بيان.

الفيلم كان قد حقق نجاحا نقديا وجماهيريا كبيرا وقت عرضه، حيث افتتح عروضه العالمية بمهرجان «تورنتو» وأخر جوائزه كانت جائزة أفضل فيلم بمهرجان «مالمو للسينما العربية».

الفيلم انتاج شركة حصالة ووزعته بمصر أفلام مصر العالمية. أنتج بدعم من «كانون» بالشرق الأوسط - ونجوم إف إم.

الفيلم من بطولة كريم قاسم ومنى هلا وشريف الدسوقي ومشاركة لعدد من ضيوف الشرف، هم بترتيب ظهورهم بالعمل علي قاسم وأحمد مجدي وبسمة وأحمد مالك وعمرو عابد، ومن تأليف شريف الألفي وإخراج أحمد عبدالله السيد.

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