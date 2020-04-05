شارون ستون توجه رسالة دعم إلى الصليب الأحمر الإيطالي

شارون ستون خلال أمسية لمؤسسة إلتون جون لمكافحة الإيدز في ويست هوليوود، 9 فبراير 2020 (أ ف ب)

وجهت الممثلة الأميركية شارون ستون رسالة دعم إلى الصليب الأحمر الإيطالي والعاملين فيه مشيدة فيها بـ«فعاليتهم» و«تفانيهم» في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الممثلة في مقطع مصور بث عبر حساب الصليب الأحمر الإيطالي في خدمة «تويتر»، «أرى فيديوهات تدخلون فيها إلى منازل الناس لنقل ضحايا فيروس كورونا. أرى تفانيكم في عملكم، أعرف أنكم تعرضون حياتكم للخطر لاتمام مهمتكم»، وفق «فرانس برس».

وأضافت بتأثر واضح «أريد أن أعرب لكم عن مدى إعجابي وأهمية ما تقومون به بنظري (..) أراكم تقومون بعملكم بصمت وفاعلية وبكثير من الكرامة والتفاني».

ومضت تقول وهي ترتدي القميص القطني للصليب الأحمر الإيطالي «أنا معكم، أنا أدعمكم وممتنة لكم من كل قلبي وأصلي لكم على الدوام».

في العام 2018، قلدت الممثلة الأميركية في روما ميدالية التقدير الذهبية للصليب الأحمر مكافأة على «التزامها القضايا الإنسانية».