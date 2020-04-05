هبة عبدالغني تنتهي من تصوير «سنين وعدت» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 05 أبريل 2020, 01:29 مساء
من كواليس تصوير حكاية "سنين وعدت" (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير المشاهد الأخيرة من حكاية «سنين وعدت»، وهي إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، داخل أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة).

المشاهد جمعت أغلب أبطال العمل الذي بدأ عرضه مساء السبت، عبر شاشة «DMC»، تحت قيادة المخرج أحمد شفيق، الذي كان شديد الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتلعب هبة خلال أحداث العمل شخصية «نجوى»، صديقة «هند» أروى جودة، و«شيرين» كارولين خليل، وتدور الأحداث بينهم في إطار اجتماعي مشوق.

حكاية «سنين وعدت»، يشارك في بطولتها كوكبة من الفنانين منهم أروي جودة وأحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

وعلى جانب آخر، تستكمل الفنانة هبة تصوير دورها في مسلسلي «فرصة ثانية» و«ليالينا» خلال الفترة المقبلة، والمقرر عرضهما خلال رمضان.

مسلسل «فرصة ثانية»، من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد وأيتن عامر ودياب وهبة عبدالغني وعمر الشناوي ومحمود البزاوي وأحمد الشامي ومحمد جمعة ونهال عنبر.

بينما مسلسل «ليالينا» تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة «سينرجى»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين وغادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي ومحمد الشقنقيري ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوني ونورهان ومنة عرفة وهشام الشاذلي ورنا رئيس.

من كواليس تصوير حكاية "سنين وعدت" (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير حكاية "سنين وعدت" (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تفتح ملف أول «ريمونتادا» تاريخية ليبية بطلها «التحدي»
رياضة محلية
630 وفاة بـ«كوفيد-19»في نيويورك في حصيلة يومية قياسية
دولى
السفير الأميركي لدى ليبيا لـ«بوابة الوسط»: هذا هو موقف الولايات المتحدة من الوضع...
ليبيا
اللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر» تحذر من مخاطر الألغام الأرضية في ليبيا.. وتنصح ...
ليبيا
بعثة الاتحاد الأوروبي: الليبيون عليهم إيقاف العنف.. و«كورونا» العدو الأول
ليبيا
الجازوي: تسجيل حالات إصابة عديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا خلال الأيام المقبلة
ليبيا
السعودية: لم ننسحب من صفقة «أوبك+» وموقفنا من النفط الصخري معروف
اقتصاد
«السيطرة على الأمراض» يوصي الأميركيين بارتداء كمامات في الأماكن العامة.. وترامب:...
دولى
4 أعضاء بـ«المركزي» يطالبون بإيقاف الصديق الكبير
ليبيا
مركز إماراتي يجري فحوص «كورونا» للسكان في سياراتهم ويرسل النتيجة عبر رسالة نصية
عربى
بأمر ملكي.. الحكومة السعودية تتحمل 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص
عربى
«المركزي» يرد على بيان «الرئاسي» بدعوة مؤسسات الدولة كافة لـ«توحيد جهودها» في ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شربوا الكحول للوقاية من «كورونا».. فماتوا