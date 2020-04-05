هبة عبدالغني تنتهي من تصوير «سنين وعدت» (صور)

من كواليس تصوير حكاية "سنين وعدت" (خاص لـ بوابة الوسط)

انتهت الفنانة هبة عبدالغني من تصوير المشاهد الأخيرة من حكاية «سنين وعدت»، وهي إحدى حكايات مسلسل «إلا أنا»، داخل أحد الفنادق بمدينة السادس من أكتوبر (غرب القاهرة).

المشاهد جمعت أغلب أبطال العمل الذي بدأ عرضه مساء السبت، عبر شاشة «DMC»، تحت قيادة المخرج أحمد شفيق، الذي كان شديد الحرص على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

وتلعب هبة خلال أحداث العمل شخصية «نجوى»، صديقة «هند» أروى جودة، و«شيرين» كارولين خليل، وتدور الأحداث بينهم في إطار اجتماعي مشوق.

حكاية «سنين وعدت»، يشارك في بطولتها كوكبة من الفنانين منهم أروي جودة وأحمد صفوت و طارق عبدالعزيز وهبة عبدالغني وكارولين خليل، قصة وفكرة الكاتب يسري الفخراني، وإشراف عام على الكتابة عبير سليمان ومن سيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش وإخراج أحمد شفيق.

وعلى جانب آخر، تستكمل الفنانة هبة تصوير دورها في مسلسلي «فرصة ثانية» و«ليالينا» خلال الفترة المقبلة، والمقرر عرضهما خلال رمضان.

مسلسل «فرصة ثانية»، من إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي وإشراف عام على الإنتاج حسام شوقي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي وإدوارد وأيتن عامر ودياب وهبة عبدالغني وعمر الشناوي ومحمود البزاوي وأحمد الشامي ومحمد جمعة ونهال عنبر.

بينما مسلسل «ليالينا» تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة «سينرجى»، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى خلال فترة الثمانينات والعمل بطولة صابرين وغادة عادل وإياد نصار وخالد الصاوي ومحمد الشقنقيري ونهى عابدين وميدو عادل ومحمد علي رزق وهاجر الشرنوني ونورهان ومنة عرفة وهشام الشاذلي ورنا رئيس.

من كواليس تصوير حكاية "سنين وعدت" (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس تصوير حكاية "سنين وعدت" (خاص لـ بوابة الوسط)