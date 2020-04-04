«كورونا» يجبر «ديزني» على تسريح عدد من موظفيها

صورة مؤرخة في 15 أبريل 2013 في متنزه ديزني لاند في طوكيو (أ ف ب)

قررت مجموعة «ديزني» تسريح عدد كبير من موظفيها، بسبب انتشار وباء «كورونا»، الذي أرغمها على إغلاق متنزهاتها الترفيهية.

وأوضحت الشركة، الأكبر عالميًّا في قطاع الترفيه، أن الإجراءات تشمل «الوظائف غير الأساسية راهنًا» وستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 أبريل، حسب «فرانس برس».

ولم تعطِ «ديزني» أي توضيحات حول عدد الموظفين المعنيين بالقرار، وطبيعة الوظائف والأماكن المشمولة.

وكانت «ديزني» قررت منذ 12 مارس، إغلاق كل متنزهاتها الترفيهية في الولايات المتحدة وفرنسا تجنبًا لانتشار الفيروس.

ويشكل «ديزني وورلد» في أورلاندو (فلوريدا) أكبر متنزه ترفيهي في العالم، في عدد الزوار مع نحو 21 مليونًا العام 2018، يليه «ديزنيلاند» في أنهايم قرب لوس انجليس (18.7 مليون).

وتفيد الصحف المتخصصة بأن قسم «المتنزهات والمنتجات» في «ديزني» يوظف نحو 122 ألف شخص في 12 متنزهًا ترفيهيًّا وفي عدد كبير من الفنادق وشركة رحلات سياحية بحرية.

وأوضحت «ديزني» في بيان: «خلال الأسابيع الأخيرة أصدرت السلطات مراسيم أدت إلى إغلاق غالبية نشاطاتنا. وتلقى العاملون في ديزني معاشاتهم ومخصصاتهم منذ ذلك الحين ونحن ملتزمون أن ندفع لهم أجورهم حتى 18 أبريل أي لمدة خمسة أسابيع».

وأضافت: «لكن مع غياب مؤشر محدد حول موعد استئناف نشاطاتنا، نحن مضطرون إلى اتخاذ القرار الصعب بالانتقال إلى المرحلة التالية، أي التسريح الموقت».