«كورونا» يوقف تصوير 3 أفلام وثائقية للمنتج غيث بو حرورة

المنتج غيث بو حرورة. (الوسط)

توقف فريق عمل إنتاج أفلام «ليبيا قبل الصحراء» و«عيون الملح» و«صالح الأبيض»، بسبب الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس «كوفيد19» المعروف بـ«كورونا المستجد».

وقال المنتج والمصور غيث بو حرورة لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، «بدأنا تصوير فيلم وثائقي عن الفنان صالح الأبيض يتناول سيرته الذاتية منذ طفولته وبداياته الفنية وأهم أعماله وعلاقاته في الوسط الفني والحياةالعامة، ومراحل مرضه إلى انتقاله للرفيق الأعلى».

وأضاف: «جرى التسجيل مع عدد من الفنانين منهم سلوى المقصبي وميلود العمروني ورافع نجم وحمد الغرباوي وفرج الجعيدي وعمر قرقوم ومفتاح بادي، لكن توقفنا عن العمل بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا»، لافتًا إلى أن فيلم «صالح الأبيض كتب السيناريو له مصطفى السعيطي وبالتعاون مع محمد صالح الأبيض وخميس مبارك».

وتابع قائلاً: «بالنسبة لفيلم ليبيا قبل الصحراء، حديقة ليبيا الجيولوجية، جرى التصوير في منطقة الصحابي جنوب أجدابيا في الصحراء، حيث وُجد في تلك المنطقة الماموث وحوت القرش والتماسيح والسلاحف والعديد من الكائنات الحية البرية والمائية».

ولفت المنتج، غيث بوحرورة، إلى أن فريق العمل قام بـ«التخييم لمدة ثلاثة أيام صحبة أكاديميين من جامعتي بنغازي وأجدابيا، ولكن عدنا إلى بيوتنا لتنفيذ الحظر»، مشيرًا إلى أن الأفلام الثلاثة من «إخراج د. سعد بومطاري وتصوير نوري سليمان الورفلي وتعليق عامر الخرباش».