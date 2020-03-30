وفاة المغني الأميركي جو ديفي بسبب كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 مارس 2020, 01:16 مساء
وفاة المغني الاميركي جو ديفي بسبب كورونا (أرشيفية:انترنت)

توفي نجم الموسيقى الريفية جو ديفي الأحد، عن عمر يناهز 61 عاما، بسبب مضاعفات تتعلق بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عائلة جو ديفي في بيان نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تعلن فيه عن وفاته «توفي أسطورة الموسيقى الريفية الحائزة غرامي جو ديفي اليوم الأحد، 29 مارس، وذلك من مضاعفات فيروس كورونا (COVID-19)».

وشخصت إصابة جو ديفي بفيروس كورونا الجمعة، وقال ديفي في حينها «أنا تحت رعاية أطباء مهنيين وأتلقى العلاج حاليا، أنا وعائلتي نطلب الحفاظ علي خصوصيتنا في هذا الوقت»، و طلب من جمهوره وجميع المعجبين باليقظة والحذر الشديد من هذا الوباء، وفقا لموقع «اليوم السابع».

 جو ديفي كان عضو لـ Grand Ole Opry لـ25 عاما، ويعد من أهم وأشهر نجوم الموسيقي الريفية، ومن أبرز أغانيه الناجحة «Home " و«If the Devil Danced» و«Third Rock From the Sun» و«Pickup Man» و«Bigger Than the Beatles».
 

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