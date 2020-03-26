لؤي يطرح أغنيته الجديدة «بأذيني»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 مارس 2020, 04:00 مساء
الأغنية هي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «على خيرة الله» (أرشيفية: الإنترنت)

طرح المطرب المصري لؤي أغنيته الجديدة «بأذيني» عبر قناة الشركة المنتجة على «يوتيوب»، وهي إحدى أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان «على خيرة الله».

وطرح لؤي مسبقا أغنيتين الأولى هي «الليلة سهرانين» من كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، والثانية «ضقت صبرا» من كلمات محمد البدري وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع إلهامي دهيمة.

وانتهى لؤي من تسجيل أغنيات الألبوم مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين.

أغنية «بأذيني» من كلمات أحمد معتز وألحان إسلام رفعت وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة، ويقول مطلعها:

أنا كل يوم بسمع كلام عنك مخليني

مش لاقي فرصة أرتاح وأعيش أو شيء ينسيني

اخترت ليه حل الفراق وأنا فاكره حايفيدني

موت نفسي مش يدوب طلعت بأذيني

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