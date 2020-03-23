وزيرة الثقافة المصرية تطلق مبادرة «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك»

البث يبدأ بأول حفل أقيم بتقنية «الهولوغرام» في دار الأوبرا لرائعة أم كلثوم «حيرت قلبي» (خاص لـ بوابة الوسط)

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية المبادرة الإلكترونية «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، وذلك في التاسعة مساء الثلاثاء.

وقالت عبد الدايم إن مبادرة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك» تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطني والمعرفي التراثي والمعاصر عبر قناة وزارة الثقافة على «يوتيوب» وحسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

وأشارت إلى أنها توجه دعوة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية الرامية إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة من خلال التزام المنازل نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وتابعت أن البث يبدأ بأول حفل أُقيم بتقنية «الهولوغرام» في دار الأوبرا ويتضمن رائعة أم كلثوم «حيرت قلبي» إلى جانب عدد من أعمال كوكب الشرق من أداء النجمتين ريهام عبدالحكيم ومي فاروق.

وأضافت أن البث يتواصل يوميًّا بمواد إبداعية متنوعة تشمل عروضًا مسرحية وحفلات موسيقية عربية وكلاسيكية وعروض باليه وأفلامًا قصيرة ووثائقية وغيرها، كما يتم تزويد الموقع الرسمي للوزارة على شبكة الإنترنت بالكثير من عناوين الكتب وإصدارات مختلف القطاعات.