فيديو: الممثل إدريس إلبا في الحجر الصحي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 مارس 2020, 11:23 صباحا
الممثل البريطاني إدريس إلبا (يمين) وزوجته سابرينا دور في نيويورك (أ ف ب)

أعلن الممثل البريطاني إدريس إلبا إصابته بفيروس «كورونا المستجد» عبر تغريدة الإثنين، موضحًا أنه وضع نفسه في الحجر المنزلي من دون أن تظهر عليه أي أعراض بعد.

وغرد الممثل قائلًا: «ثبتت إصابتي بفيروس كوفيد-19، أنا في حالة جيدة ولم تظهر علي أي أعراض حتى الآن لكني عزلت نفسي منذ اكتشفت أنني قد أكون تعرضت للفيروس»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأضاف الممثل البالغ 47 عامًا: «لازموا منازلكم وتحلوا بحس عملي» من دون أن يوضح البلد الموجود فيه راهنًا، وأرفق إلبا تغريدته بمقطع مصور يظهره إلى جانب زوجته سابرينا دور.

وأوضح في الشريط المصور: «لم تخضع سابرينا للفحص وهي بصحة جيدة، أنا خضعت للفحص لأني كنت على تواصل مع شخص ثبتت إصابته» مشددًا على ضرورة اتباع تعليمات النظافة والابتعاد عن الآخرين للقضاء على الوباء.

واشتهر الممثل في العام 2002 من خلال المسلسل البوليسي «ذي واير» وحصل على وسام من الملكة إليزابيث الثانية العام 2015 وشارك في إنتاجات ضخمة في هوليوود من بينها «ذي أفنجرز» و«ثور».

وطرح اسمه كثيرًا لتولي دور العميل السري الشهير في سلسلة أفلام «جيمس بوند»، وأدى كذلك دور بطل النضال ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، نلسون مانديلا، في فيلم «مانديلا: لونغ ووك تو فريدوم».

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