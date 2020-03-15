«مسرح شو» مشروع طموح لتقديم أشهر الروايات العالمية

المشروع عبارة عن تقديم 4 مواسم متنوعة من المسرح العالمي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن كريم الكسار صاحب ومؤسس مشروع «مسرح شو» تقديم 4 مواسم متنوعة من المسرح العالمي بذائقة فنية للجمهور العام.

وأشار إلى أن فكرة الموسم الأول كانت عبارة عن امتداد الأعمال والروايات القديمة المعروفه عالميا، ولم لا فهذا ما نراه في الأفلام أو المسلسلات التليفزيونية صناعة جزء ثان وأحيانا سلسلة كاملة بعد اكتساب أرضية جماهيرية أو نجاح كبير حققه الجزء الأول.

وأوضح الكسار أن «مسرح شو» مشروع يعتبر أن كل الروايات العالمية والعروض المسرحية الشهيرة تستحق أن يكون لها جزء ثان بسبب حب الجمهور للقصة والمحتوى رغم مرور السنوات ومن هنا يأتي دور المؤلف.

وكشف كريم أنه خلال الأونة الأخيرة كانت هذه الفكرة هي محور جدل كبير، ولكن وضحت الإدارة الفنية لمشروع «مسرح شو» أن صعوبة فكرة الموسم الأول في تنفيذها حيث إننا نحتاج إلى عناصر موهوبة تماما حتي في أدق التفاصيل بالأعمال ولا مجال للخطأ ولذلك فقد استغرقت فترة التحضير للموسم الأول 3 سنوات على التوالي في مصر.

وأكدت بيري سلامة مديرة مشروع «مسرح شو» أن هذا المشروع هو مشروع مسرحي عالمي وأنه سيتم إرسال ملف إلى «نيويورك فيلم أكاديمي» للتعاون المشترك في إقامة رباعية شكسبير والتي تعتبر هي الأجزاء الثانية للروايات العالميه «روميو وجوليت»، «هاملت»، «يوليوس قيصر»، و«العاصفة».

وأضاف الكسار أن «نيويورك فيلم أكاديمي» هي مركز للإبداع في لوس أنجليس في الولايات المتحدة الأميركية، وأن الأكاديمية هي المكان المناسب لاختيار الأشخاص الرئيسية للعروض المسرحية.

المشروع عبارة عن تقديم 4 مواسم متنوعة من المسرح العالمي (خاص لـ بوابة الوسط)

المشروع عبارة عن تقديم 4 مواسم متنوعة من المسرح العالمي (خاص لـ بوابة الوسط)

المشروع عبارة عن تقديم 4 مواسم متنوعة من المسرح العالمي (خاص لـ بوابة الوسط)

المشروع عبارة عن تقديم 4 مواسم متنوعة من المسرح العالمي (خاص لـ بوابة الوسط)