معرض رافايلو في إيطاليا يغلق أبوابه بسبب «كورونا»

زائر أمام لوحة بورتريه لرافايلو بمعرض لفنان النهضة الكبير في روما (أ ف ب)

أغلق المعرض الرئيسي المكرس لفنان النهضة الكبير رافايلو الذي توفي قبل 500 عام، أبوابه الأحد في روما بعد ثلاثة أيام على افتتاحه إثر مرسوم الحكومة بإغلاق كل المتاحف الإيطالية حتى الثالث من أبريل.

ورغم انتشار وباء كوفيد-19 في البلاد، كان 70 ألف شخص حجزوا مسبقا بطاقات عبر الإنترنت لزيارة المعرض، وفقا لوكالة فرانس برس.

ويستمر المتحف الذي افتتح الخميس إلى الثاني من يونيو، وهو أتى ثمرة ثلاثة أعوام من الجهود سمحت بجمع حوالي مئة من أعمال رافايلو صاحب الموهبة المبكرة الذي توفي العام 1520 عن 37 عامًا فقط.

وإلى جانب متحف «غاليريا ديل أوفيتزي» في فلورنسا المساهم الأكبر في المعرض، أعار متحف اللوفر الباريسي لوحات من مجموعاته فضلا عن «ناشونال غاليري» في لندن وواشنطن ومتحف «برادو» في مدريد.

ومن أشهر أعمال الفنان المعروضة في روما «العذراء والوردة» وبورتريه للبابا «يوليوس الثاني» والكاتب والدبلوماسي «بالداساره كاستيليونه»، والتزمت متاحف الفاتيكان التي تعتبر مصدر إيرادات كبير مع ستة ملايين زائر سنويا، بتعليمات الحكومة الإيطالية وأغلقت أبوابها حتى الثالث من أبريل.

وكذلك فعلت المعالم الأثرية الرئيسية في البلاد مثل والكولسيوم في روما وبومبيي في خليج نابولي، والمنتدى الروماني.