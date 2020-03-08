البكوش و«إنتاج الدراما» في ضيافة صالون «الكون»

ندوة حول كتاب «إنتاج الداما التلفزيونية أساسيات ومراحل» الهادي البكوش في القاهرة (بوابة الوسط)

أقيمت مساء السبت بمقر مكتبة الكون في القاهرة لصاحبها فتحي بن عيسى ندوة ضمن الصالون الثقافي للمكتبة عن كتاب «إنتاج الداما التلفزيونية أساسيات ومراحل» للهادي البكوش، أدارها الكاتب الصحفي محمود السوكني.

وقال السوكني بداية حديثه إن «ما تقوم به دار الكون من جلسات ثقافية له الدور العظيم الذي تقدمه المكتبة للمثقف الليبي، فالصالون الثقافي من عمل الدول وليس الأشخاص، إلا أن بن عيسى استطاع فعل ما لم تفعله الدولة».

ثم قدم السوكني الفنان ورئيس اتحاد المنتجين الليبيين للإذاعة والتلفزيون الهادي البكوش، وقال إن هذا الكتاب الأول للبكوش يجب أن يُدرس في الكليات، لما فيه من إلمام كامل وشامل للمعلومات التي يحتاجها طالب الدراما.

وقال البكوش «عملت من خلال هذا الكتاب إلى السير أفقيا باتجاه بناء ليبيا فنيا، فبكل تأكيد ستنجو ليبيا من براثن الحرب وما تمر به وسيكون لنا عالم الفن الخاص، واعتبر هذا الكتاب هو البداية لتكوين البدايات اللاحقة، فمن خلال تجاربي وخبرتي وضعت كل المصطلحات المهمة في إنتاج أي عمل درامي، بداية من التحضير والإعداد للإنتاج والمرحلة الثانية ما قبل التنفيذ والمرحلة الثالثة هي التنفيذ أي التصوير ، ثم المونتاج والدعاية والاعلان والتسويق والتوزيع».

وأضاف البكوش «لا أنسى شكر دار نشر الرواد التي اهتمت بهذا المنتج الفني والأول لي متمثلة في الأستاذ سالم سعدون».

كما قال سالم سعدون صاحب دار نشر الرواد عن الكتاب «الكتاب يقع في 100 صفحة عبارة عن مصطلحات إعلامية درامية تفيد المتلقي في فهم هذه المصطلحات، سعدت جدا بالتعاون مع الفنان الهادي البكوش، وسعدت أن يكون من ضمن إصدارات نشر الدار هذا الكتاب التعليمي، الذي يجب ان يكون مرجعا لكل متخصص في مجال الدراما».

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ويقع «كتاب انتاج الدراما التلفيزونية أساسيات ومراحل» في 96 صفحة من الحجم الصغير، ويتناول جميع المصطلحات الدرامية وشرحها بشكل مفصل ابتداء من النص الدرامي مرورا بالفنيين والفنانين والانتاج ونوعية الانتاج والتقنية وتشجيع شركات الانتاج. وينتهي الكتاب بكيفية إبرام العقود وشرحها وكذلك تقسيم العمل الفني حسب المشاهد واماكن التصوير وكل ما يهم العمل الانتاجي.

وانهى البكوش الندوة قائلا إن «ما نراه هو عبارة عن تمثيلية مطولة، فنحن في ليبيا لم نعرف التقنيات في الكتابة والتفرقة بين التمثيلية والفيلم والمسلسل».

واضاف أن من أهم المطالب لاحقا هو أن يقوم وزير الثقافة بالاتفاق مع كل صاحب مال بإنشاء دار سينما في كل مول يتم انشائه.

حضر الندوة عدد من المهتمين بالشأن الثقافي والفني منهم بشير الغريب، عبدالحميد بيزان، عبدالحميد فرحات، معتز بن عيسى وامحمد المغزازي وحسين مفتاح وصالح الشماخي، فوزي الغويل وسالم سعدون وسراج الدين الراعي وطارق الحويج.

والهادي البكوش هو فنان ليبي التحق بالمسرح الوطني طرابلس 1973 وفي عام 1974 التحق بالمسرح الحر، وشارك في أغلب أعماله ممثلا ومخرجا وادارة الانتاج ومخرجا لمسرحية «شادية وفريد في باب الجديد»، كما شارك كممثل في «الشيخ والطريق» و«رحلة ابن دانيال».

وأدار الإنتاج في أغلب الأعمال التي قامت بتنفيذها فرقة المسرح الحر، كما عمل بالتلفزيون الليلي ممثلا إذ شارك في «الفال» و«عايدة» و«مقادير» و«شريفة» ومنفذا لمسلسل «الصراع» وكمنتج خاص من أهم أعماله فيلم «عودة الأمل»، إضافة إلى مشاركته في انتاج اغلب اعمال التلفزيون الليبي مثل مسلسل «أمان ياعرب» و«حاجة قميرة» و«شريفة».

ندوة حول كتاب «إنتاج الداما التلفزيونية أساسيات ومراحل» الهادي البكوش في القاهرة (بوابة الوسط)

ندوة حول كتاب «إنتاج الداما التلفزيونية أساسيات ومراحل» الهادي البكوش في القاهرة (بوابة الوسط)

ندوة حول كتاب «إنتاج الداما التلفزيونية أساسيات ومراحل» الهادي البكوش في القاهرة (بوابة الوسط)

ندوة حول كتاب «إنتاج الداما التلفزيونية أساسيات ومراحل» الهادي البكوش في القاهرة (بوابة الوسط)

ندوة حول كتاب «إنتاج الداما التلفزيونية أساسيات ومراحل» الهادي البكوش في القاهرة (بوابة الوسط)