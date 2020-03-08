السوري محمد إسلام رميح يحصد لقب «ذا فويس كيدز»

الفائز بلقب «ذا فويس كيدز» محمد إسلام رميح (خاص لـ بوابة الوسط)

حصد محمد إسلام رميح من فريق نانسي لقب الموسم الثالث من برنامج «ذا فويس كيدز» على «إم بي سي- مصر». وانضم رميح بذلك إلى لين الحايك وحمزة لبيض اللذين حصدا الفوز في الموسمين الأول والثاني.

وأعرب محمد إسلام عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت أهلته للفوز باللقب، متفوقًا بذلك على ياسمين أسامة من فريق حماقي ومحمد إبراهيم من فريق عاصي. وتوجه بالشكر إلى مدربته النجمة نانسي عجرم «كونها آمنت بموهبتي وبصوتي وأوصلتني إلى المنافسة الختامية»، وأثنى على دورها مع الأستاذ محمد أبو الخير في تطوير موهبته، ومواهب بقية المشتركين، مسجّلاً امتنانه إلى كل من أحب صوته وقام بالتصويت له، وإلى أهل بلده سورية على دعمهم وتشجيعهم الدائم والمستمر.

بداية العرض المباشر الختامي كانت بأوبريت «أحلامنا» من كتابة نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي وإنتاج «MBC الأمل» و«بلاتينوم ريكوردز»، الذي جمعت المشتركين الستة الذين تأهلوا إلى التحدي الأخير، وهم محمد واكضيض وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي، ويوسف حسن ومحمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم، ومحمد إبراهيم وآمنة دمق من فريق عاصي الحلاني.

وقبيل انتهاء التصويت، أطل حمزة لبيض الفائز في الموسم الثاني من البرنامج ليؤدي أغنية «حلمي» من كلمات وألحان رضوان الأسمر (المشترك المغربي الذي تأهل إلى نهائيات الموسم الخامس من ذا فويس).

وبعد توقف التصويت دعا ياسر السقاف النجوم المدربين الثلاثة إلى الانضمام إلى المشتركين على المسرح، لإعلان اسم الفائز واسم مدربه في الموسم الثالث، حيث كشف أن أعلى نسبة تصويت حصدها محمد إسلام رميح، وحصل بالتالي على عقد لإنتاج أغنية من شركة «بلاتينوم ريكوردز».

الفائز بلقب «ذا فويس كيدز» محمد إسلام رميح (خاص لـ بوابة الوسط)