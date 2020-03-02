انطلاق مهرجان الكرامة المسرحي في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 مارس 2020, 01:55 مساء
انطلاق مهرجان الكرامة المسرحي في بنغازي (فيسبوك)

انطلقت الأحد، فعاليات مهرجان الكرامة المسرحي، في دورته الأولى، بمركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري «مسرح الطفل»، بمدينة بنغازي.

ويقام المهرجان بشعار «أعطني مسرحًا أعطك شبابًا ينبذ التطرُّف والإرهاب»، وبمشاركة عدد كبير من الفرق المسرحية المحلية، ومن المقرر أن يستمر حتى السادس من مارس الجاري، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة. 

وحضر حفل انطلاق الفعاليات كل من رئيس الهيئة جمعة الفاخري، ووكيل هيئة الإعلام والثقافة محمود امجبر، ومدير المكتب الإعلامي بالهيئة طارق علي الجحاوي، والعديد من الأدباء والكتّاب والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي.

انطلاق مهرجان الكرامة المسرحي في بنغازي (فيسبوك)
انطلاق مهرجان الكرامة المسرحي في بنغازي (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة الأحد 1/ 3 / 2020
رياضة عالمية
كورونا يغلق متحف اللوفر في باريس
دولى
بسبب «كورونا».. الدوري الإيطالي يواجه شبح الإلغاء
رياضة عالمية
بحسب الرقم الوطني.. 2.3 مليون إجمالي العاملين و 74% منهم في الجهاز الإداري
ليبيا
118 ألف ليبي باحث عن العمل في 2019
ليبيا
«فرانس برس»: هل يحكم يهودي الولايات المتحدة لأول مرة في تاريخها؟
دولى
افتتاح معرض «نازحون» في طرابلس
ثقافة وفن
لماذا طلب إردوغان من بوتين التنحي جانبا في سورية؟
دولى
مسؤول بالخارجية الأميركية: لا يوجد حل عسكري وهناك دور لحفتر في تشكيل مستقبل ...
ليبيا
أهم بنود الاتفاق «التاريخي» بين واشنطن و«طالبان» الأفغانية
دولى
مجهولو النسب.. قضية عمرها سنوات وحلول بعيدة المنال
ليبيا
دول العالم في قبضة حصار فيروس «كورونا» المستجد وسط تفاؤل بأرقام شفاء المصابين
دولى
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الدولار يسجل قفزة مفاجئة في السوق الموازية