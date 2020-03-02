انطلاق مهرجان الكرامة المسرحي في بنغازي

انطلاق مهرجان الكرامة المسرحي في بنغازي (فيسبوك)

انطلقت الأحد، فعاليات مهرجان الكرامة المسرحي، في دورته الأولى، بمركز تنمية إبداعات الطفل والإرشاد الأسري «مسرح الطفل»، بمدينة بنغازي.

ويقام المهرجان بشعار «أعطني مسرحًا أعطك شبابًا ينبذ التطرُّف والإرهاب»، وبمشاركة عدد كبير من الفرق المسرحية المحلية، ومن المقرر أن يستمر حتى السادس من مارس الجاري، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة.

وحضر حفل انطلاق الفعاليات كل من رئيس الهيئة جمعة الفاخري، ووكيل هيئة الإعلام والثقافة محمود امجبر، ومدير المكتب الإعلامي بالهيئة طارق علي الجحاوي، والعديد من الأدباء والكتّاب والفنانين والإعلاميين والمهتمين بالشأن الثقافي والإبداعي.

انطلاق مهرجان الكرامة المسرحي في بنغازي (فيسبوك)

انطلاق مهرجان الكرامة المسرحي في بنغازي (فيسبوك)