إصابة تلغي حفلة مادونا في باريس

المغنية الأميركية مادونا في باريس (أ ف ب)

اضطرت المغنية مادونا إلى إلغاء حفلة كانت مقررة الأحد في باريس، بسبب تعرضها لإصابة في ركبتها، على ما أعلنت الصالة حيث كانت ستقدم عرضها.

وأوضحت صالة «غران ريكس» على موقعها الإلكتروني «يؤسفنا أن نبلغكم أن عرض مادونا ألغي بسبب تواصل إصابتها»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ولم توضح الصالة إن كانت مادونا البالغة 61 عامًا ستتمكن من الغناء في الأيام المقبلة، وتحيي النجمة الأميركية منذ 22 فبراير سلسلة من الحفلات تستمر حتى 11 مارس، ضمن جولتها «مدام اكس تور».

وذكرت صحيفة «لو باريزيان» أن مادونا التي تعاني تمزقا في أربطة الركبة، بدت وهنة خلال حفلتها الباريسية الخميس الماضي، وقالت المغنية للحضور على ما نقلت الصحيفة «أشعر بألم مبرح، أردت هذه الجولة وسأنهيها مهما كلف الأمر».

وبدأت مادونا جولتها في نيويورك في سبتمبر الماضي وأحيت في إطارها حفلات في شيكاغو وسان فرانسيسكو فلاس فيغاس ولوس أنجليس وبوسطن وفيلادلفيا فضلا عن ميامي ولشبونة ولندن، وتشكل باريس المحطة الأخيرة للجولة.