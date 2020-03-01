إعلان المسلسل التاريخي الليبي «الزعيمان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 مارس 2020, 02:21 مساء
يوستر المسلسل التاريخي الليبي «الزعيمان» (فيسبوك)

التقي الجمعة مجموعة كبيرة من النجوم الليبيين والعرب، في حفل إعلان المسلسل الدرامي الليبي «الزعيمان» في تونس. 

حضر الحفل كل من رئيس الهيئة العامة للثقافة بحكومة الوفاق الوطني حسن أونيس، والقنصل العام الليبي لدى الجمهورية التونسية فاضل القريو، والملحق الثقافي بالسفارة الليبية في تونس إيهاب كرير، وعدد من الإعلاميين والفنانيين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

قدم الحفل الإعلامي عطية باني، وقدم كل من منتج المسلسل وليد اللافي والمخرج أسامة رزق في كلماتهما عرضًا لمجمل أعمالهما الفنية، وتم عرض برمو للمسلسل المنتظر، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل عبر قناة «السلام»، وأعلن كل من أونيس واللافي التعاون المشترك لإنتاج مسلسل جديد في العام 2021 عن شخصية أحمد الشريف السنوسي أحد قادة الجهاد الليبي.

«الزعيمان» مسلسل درامي تاريخي، نفذته شبكة سلام الإعلامية بالشراكة مع الهيئة العامة للثقافة، يتناول ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻓﻲ التاريخ الليبي ﻫﻤﺎ اﻟﺰﻋﻴﻢ ﺑﺸﻴﺮ اﻟﺴﻌﺪاوي واﻟﺰﻋﻴﻢ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺒﺎروﻧﻲ، يشارك في المسلسل مجموعة من أهم نجوم الدراما الليبية، بالإضافة إلى أكثر من 250 ممثلاً وممثلة من جنسيات عربية مختلفة، من بينهم النجم المغربي ربيع القاطي، في دور المجاهد والمناضل السياسي الليبي سليمان باشا الباروني، المسلسل من إنتاج وليد اللافي، وإخراج أسامة رزق، وسيناريو وحوار عزة شلبي وأحمد نبيل.

إعلان المسلسل التاريخي الليبي «الزعيمان» (موقع الهيئة)
إعلان المسلسل التاريخي الليبي «الزعيمان» (موقع الهيئة)
إعلان المسلسل التاريخي الليبي «الزعيمان» (موقع الهيئة)
إعلان المسلسل التاريخي الليبي «الزعيمان» (موقع الهيئة)
إعلان المسلسل التاريخي الليبي «الزعيمان» (موقع الهيئة)
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