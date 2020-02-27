بلاسيدو دومينغو يلغي عرضا في مدريد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 27 فبراير 2020, 04:31 مساء
بلاسيدو دومينغو يلغي عرضا في مدريد (أرشيفية:انترنت)

أوردت وكالة الأنباء الإسبانية الخميس بيانا لمغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو جاء فيه أنه ألغى عرض أوبرا «لا ترافياتا» الذي كان مقررًا في مسرح تياترو ريـال في مدريد بعد مزاعم عن سوء السلوك الجنسي.

واعتذر دومينغو الثلاثاء لنساء اتهمنه بسوء السلوك الجنسي بعد أن خلص تحقيق أجرته نقابة الفنانين الموسيقيين الأميركية إلى أنه تصرف بشكل غير لائق مع مؤديات، وفقا لوكالة رويترز.

وكان من المقرر أن يلعب دومينغو دور جيورجيو جيرمونت لمدة خمسة أيام في مايو على مسرح تياترو ريـال المرموق، وألغت وزارة الثقافة الإسبانية الأربعاء مشاركته في أوبرا «لويسا فرناندا» على مسرح ثارثويلا يومي 14 و15 مايو في مدريد، تضامنا مع النساء اللواتي تأثرن بسبب سوء سلوكه الجنسي، وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن المغني عرض الانسحاب من عروض أخرى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البحرين توقف الرحلات إلى دولتين بسبب «كورونا»
عربى
البنتاغون يتهم روسيا بالتخطيط لتدمير «الناتو»
دولى
«مكافحة الأمراض» يعلق على حالة اشتباه بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
أزمة جراد «غير مسبوقة» في شرق أفريقيا.. وسباق للقضاء عليه بعد وصوله لجنوب ...
دولى
أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية
ليبيا
روسيا تبدي رأيها حول نص اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا
ليبيا
السراج: محادثات «5+5» مستمرة وليس هناك رابح أو خاسر في الحرب
ليبيا
بالصور.. عرض اللحظات الأخيرة لسلمان العبيدي منفذ هجوم مانشستر أمام هيئة المحلفين
ليبيا
إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لماذا يصيب الصداع النصفي النساء أكثر من الرجال؟