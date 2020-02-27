بلاسيدو دومينغو يلغي عرضا في مدريد

بلاسيدو دومينغو يلغي عرضا في مدريد (أرشيفية:انترنت)

أوردت وكالة الأنباء الإسبانية الخميس بيانا لمغني الأوبرا بلاسيدو دومينغو جاء فيه أنه ألغى عرض أوبرا «لا ترافياتا» الذي كان مقررًا في مسرح تياترو ريـال في مدريد بعد مزاعم عن سوء السلوك الجنسي.

واعتذر دومينغو الثلاثاء لنساء اتهمنه بسوء السلوك الجنسي بعد أن خلص تحقيق أجرته نقابة الفنانين الموسيقيين الأميركية إلى أنه تصرف بشكل غير لائق مع مؤديات، وفقا لوكالة رويترز.

وكان من المقرر أن يلعب دومينغو دور جيورجيو جيرمونت لمدة خمسة أيام في مايو على مسرح تياترو ريـال المرموق، وألغت وزارة الثقافة الإسبانية الأربعاء مشاركته في أوبرا «لويسا فرناندا» على مسرح ثارثويلا يومي 14 و15 مايو في مدريد، تضامنا مع النساء اللواتي تأثرن بسبب سوء سلوكه الجنسي، وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن المغني عرض الانسحاب من عروض أخرى.