حل لغز نقش غامض محفور على صخرة قديمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 فبراير 2020, 12:04 مساء
بعض كتابات محفورة على صخرة في غرب فرنسا (أ ف ب)

بدأ لغز نقش غامض محفور منذ أكثر من 250 عامًا على صخرة في منطقة بريتانييه (غرب فرنسا) يتكشف بفضل مسابقة انطلقت العام الماضي وتم إعلان نتائجها الإثنين.

وكشف دومينيك كاب، رئيس بلدية بلوغاستيل-داولاس، بالقرب من بريست خلال مؤتمر صحفي أسماء الفائزين في المسابقة التي تهدف لترجمة هذه الكتابات، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وفي إطار شرح الفرضيتين اللتين اختارتهما لجنة تحكيم المسابقة، قال المسؤول «لدينا مساران مختلفان للغاية، ولكن في النهاية نتوصّل إلى خلفية مشابهة تتحدّث عن بحّار قضى في البحر وشخص مقرّب منه حفر هذه الصخرة تكريمًا له».

وتوجد الصخرة على شاطئ لا يمكن الوصول إليه إلا في حالة الجزر، وحفر عليها من جهة واحدة بحروف كبيرة في معظمها مع بعض الرسومات، من ضمنها رسم لمركب شراعي، إضافة إلى تاريخين يعودان إلى العامين 1786 و1787، ويقول الفريقان الفائزان بالمسابقة إن النص مكتوب باللغة المحلية.

ومنذ إطلاقها في مايو الماضي، أثارت المسابقة حماسة الصحافة المحلّية والأجنبية، وكُتِب أكثر من 200 مقال عن الصخرة والقرية بلغات عديدة، وشارك نحو 600 شخص في المسابقة التي ترافقت مع جائزة نقدية قيمتها بألفي يورو.

أمّا لجنة التحكيم المؤلفة من مؤرّخين فقد اختارت فرضيتين من أصل 61 فكرة قدّمت في 30 نوفمبر معظمها لفرنسيين، مع بروز بعض المشاركين من البرازيل والولايات المتحدة وتايلاند وروسيا وإسبانيا وإيطاليا والإمارات العربية.

الفرضية الأولى، التي طرحها نويل رينيه توديتش، الأستاذ في اللغة الإنجليزية والمتخصص في الدراسات السلتية، تتحدّث عن الجندي سيرج لو بريس، الذي قضى في البحر جراء عاصفة، فيما قام غريغوار هالوتو جندي آخر بحفر النص على شرفه، ويؤكد توديتش أن اقتراحه «دقيق بنسبة 80%». 

أمّا الفرضية الثانية، فطرحها الفرنسيان روجيه فليغو وهو مراسل صحفي وكاتب، وآلان روبيه رسام الكاريكاتير ومؤلف قصص مصوّرة، وتتحدّث عن شخص يعبّر عن غضبه تجاه المسؤولين عن وفاة صديقه. 

إلى ذلك أشار دومينيك كاب إلى أن «الطريق لا يزال طويلا لكشف اللغز بالكامل»، مضيفًا أنه لم يتمّ فك رموز أجزاء معيّنة من النص بعد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إصابة نائب وزير الصحة الإيراني بفيروس كورونا المستجد
دولى
وزير الداخلية الإيطالي الأسبق: الليبيون قد يركبون قوارب الهجرة هربا من الحرب
ليبيا
رئيس وفد «الوفاق» في لجنة «5+5»: ركزنا على العودة إلى ما قبل أبريل 2019
ليبيا
إردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين في ليبيا
ليبيا
فيروس «كورونا» يزحف إلى 6 دول عربية ويلغي احتفالات اليوم الوطني في الكويت
عربى
باشاغا: الدولة المدنية لن تقوم بوجود «التطرف والدكتاتورية وأدعياء الثورية ...
ليبيا
مقرر مجلس النواب تكشف سبب تعليق المشاركة في الحوار السياسي بجنيف
ليبيا
«الصحة العالمية» تدعو العالم إلى الاستعداد لـ«وباء عالمي محتمل» جراء كورونا ...
دولى
«موناليزا المكعبات» مقابل 480 ألف يورو
ثقافة وفن
مكافحة الأمراض: ليبيا في أقل مراتب الخطورة الخاصة بفيروس «كورونا»
ليبيا
تسجيل 152 حالة وفاة بـ«كورونا» في الصين وكوريا خلال يوم
دولى
ضبط 84.200 ألف قرص هلوسة قادمة ضمن شحنة سيارات بميناء الخمس
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد الامتناع عن تناول الطعام ليلا