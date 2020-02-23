بالصور: مجدي خوري يحيي أولى حفلات نويبع الموسيقية

من كواليس حفل مجدي خوري في نويبع (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيا المطرب الأردني مجدي خوري أولى حفلات نويبع بعد استعادتها تاريخها السياحي، الجمعة، حيث قدم مجموعة متنوعة من أشهر أغانيه وأيضًا عددًا من أغاني أشهر المطربين منها «على رمش عيونها» و«بيشبهك تشرين» و«أما براوة».

كما قدمت الفنانة والمطربة الاستعراضية ياسمين فقرة غنائية، بالإضافة إلى فقرة استعراض شرقي قدمتها فرقة التنورة بمشاركة إحدى الفرق من الأرجنتين، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة.

وعملت شركة «البوابة» بالتعاون مع شركة «سيناء للفنادق ونوادي الغوص» على استعادة منطقة نويبع لتاريخها السياحي وأن تستعيد نشاطها وبقوة مرة أخرى من خلال عدد من الأنشطة الترفيهية والفنية.

وتستعد قرية نويبع السياحية المملوكة لشركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص لإعادة افتتاحها بعد تطويرها وتجديدها لتكون منتجع كلوب (club) كأول منشأة سياحية فى مدينة نويبع بجنوب سيناء الذي يستعد لاستقبال الوفود السياحية كبداية في تدفق الحركة السياحية في نويبع.

يتزامن افتتاح القرية مع خطة طموحه للتنمية المستدامة التي تقوم بها الدولة لتطوير القطاع السياحي وتعزيز العائدات السياحية، تمتلك شركة سيناء للفنادق ونوادي الغوص، التي يرأسها سمير طه، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بجانب القرية عديد الفنادق والمنشآت السياحية بمحافظة جنوب سيناء (فندق مارينا شار، فندق تيرانا دهب، فندق طابا ساندز، فندق نوفوتيل شرم، بالإضافة إلى فندق كورال سي بالعين السخنة)، حيث تساهم رئاسة الشركة في تنمية هذه الوجهة السياحية لتصبح مقصدًا سياحيًّا عالميًّا.

قام بالإشراف على تنظيم الحفل بجانب تنفيذ الخطة التسويقية المرتبطة بإعادة هيكلة التشغيل بعد التجديدات، عماد الطرابيشي، الرئيس التنفيذي لشركة «البوابة للتنمية والاستثمار السياحي» والذي يعتبر من الرواد في مجال السياحة، الذي ساهم في وضع مدينة طابا على الخارطة السياحية العالمية، حيث تصدر قائمة أكثر الشخصيات تأثيرًا في مجال السياحة على مستوى جنوب سيناء، واستقطب أفواجًا من السائحين العرب والأجانب وأقام عددًا من المهرجانات الموسيقية منها مهرجان طابا للموسيقى بمشاركة نجوم الغناء شيرين عبد الوهاب ونجوى كرم وجورج وسوف ووائل جسار ورامي صبري.

من كواليس حفل مجدي خوري في نويبع (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل مجدي خوري في نويبع (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل مجدي خوري في نويبع (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل مجدي خوري في نويبع (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل مجدي خوري في نويبع (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل مجدي خوري في نويبع (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل مجدي خوري في نويبع (تصوير: مصطفى مرتضى)