«الحيرة» تؤجل صدور حكم ضد واينستين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 22 فبراير 2020, 04:25 مساء
هارفي واينستين عند خروجه من محكمة مانهاتن في نيويورك في 21 فبراير 2020 (أ ف ب)

أمهل القاضي هيئة المحلفين في محاكمة هارفي واينستين، حتى الإثنين لاستئناف مداولاتها، وذلك عقب تلميحها إلى أنها توصلت إلى قرار بشأن ثلاث من التهم الخمس الموجهة إلى المنتج الهوليوودي، إلا أنها ما زالت منقسمة حول التهمتين الأكثر جدية.

وبعيد ظهر الجمعة، أرسل المحلفون في محكمة مانهاتن الجنائية إلى القاضي جيمس بيرك رسالة خطية، يسألون فيها ما إذا كان بإمكانهم الاتفاق على جزء من التهم فقط، حسب «فرانس برس».

والتهمتان اللتان لم يتمكن المحلفون من التوصل إلى قرار بشأنهما، هما الاعتداء على مساعدة الإنتاج السابقة ميمي هاليي والاغتصاب، الذي تقول الممثلة جيسيكا مان إنها تعرضت له.

وهما تعتبران الأكثر جدية وقد تؤديان إلى سجن المنتج الهوليوودي السابق مدى الحياة إذا أُدين بهما. واستشار القاضي بيرك الادعاء والدفاع لمعرفة موقفهما.

طالع: بدء مداولات هيئة المحلفين في قضية هارفي واينستين الثلاثاء

وقالت جهة الدفاع عن واينستين إنها تؤيد حكمًا جزئيًّا، لكن المدعية جوان إيلوزي-أوربون قالت إن النيابة «ليست جاهزة لقبول» قرار مماثل «في هذه المرحلة».

ثم عاد القاضي إلى هيئة المحلفين وقال لها: «سأطلب منكم مواصلة مداولاتكم»، بعد أن قرأ عليها النص الرسمي، الذي يوضح أنه من الطبيعي أن يكون لدى هيئة المحلفين في بعض الأحيان انطباع بأنها أمام طريق مسدود.

ولم يرد القاضي مباشرة على سؤال هيئة المحلفين، وبالتالي لم يخبرها ما إذا كان من الممكن التوصل إلى حكم جزئي، وهو أمر وارد.

وفي حال صدور حكم جزئي حول التهم التي تم التوصل إلى قرار بشأنها من هيئة المحلين، تعاد محاكمة واينستين بالاتهامين المتبقيين فقط.

وطوال الأسبوع، طلب المحلفون إعادة الاستماع لعدد من الشهادات خصوصًا ميمي هاليي والممثلة أنابيلا شورا التي تقول إن واينستين اغتصبها في شتاء 1993.

تعتبر شهادة شورا مهمة جدًّا لأن الاتهامات الساسية التي تؤكد سلوك واينستين تشمل أقوالها.

من جهة أخرى، لم يطرح المحلفون أي أسئلة عن أي شيء يتعلق بجيسيكا مان التي أضعفت هيئة الدفاع شهادتها خلال إحدى جلسات المحاكمة. وينفي واينستين ما وُجه إليه من اتهامات، مؤكدًا أن هذه العلاقات حصلت بالتراضي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تسجيل ثاني وفاة في إيطاليا جراء فيروس «كورونا» المستجد
دولى
محمد بزيك.. ليبي يكرس حياته لرعاية أطفال تخلى عنهم ذووهم لإصابتهم بأمراض نادرة
ليبيا
إردوغان يؤكد وجود مقاتلين سوريين موالين لتركيا في ليبيا
ليبيا
ليبيا دون ترتيبات مالية وسط مطالبات بتقليص الإنفاق
ليبيا
صنع الله يحذر من العودة إلى «الاقتراض».. وينتقد ضآلة تأثير المجتمع الدولي
ليبيا
ترامب يرفض منح فيلم كوري جنوبي جائزة أوسكار: لدينا مشاكل مع هذه الدولة
دولى
«الحل السياسي».. حلم الليبيين في ذكرى الثورة التاسعة
ليبيا
جريدة الوسط: تصعيد عسكري .. والمسار السياسي لم يتخلص من المراوحة
ليبيا
ميسي يشكك في قدرة فريقه بالتتويج بدوري الأبطال
رياضة عالمية
الشلماني لـ«قناة الوسط»: إسقاط اتحاد الكرة ليس سهلا.. وعقد اجتماع للأندية خارج ...
رياضة محلية
في عدد «الوسط» 222: استمرار التصعيد العسكري .. واحتفالات فبراير وحدت الليبيين
ليبيا
«تسييري الكفرة» يتهم البعثة الأممية بإقصاء الجنوب الشرقي من الحوار السياسي
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

خارطة طريق ليبية لـ«إصلاح المسار الديمقراطي»