تكريم النجم العالمي جيمي جون-لوي في «الأقصر للسينما الأفريقية»

النجم العالمي جيمي جون-لوي (أرشيفية: الإنترنت)

كشف السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية» أن النجم العالمي جيمي جون-لوي هو ضيف شرف الدورة التاسعة، والتي تقام في الفترة من 6 إلى 12 مارس المقبل.

ومن المقرر حضور النجم العالمي والحصول على درع تكريمه خلال حفل الافتتاح الذي يقام داخل معبد الأقصر، كما من المقرر أن يُعرض فيلمان من بطولته وهما «ديزرانس» من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و«أفاعي مجلجلة» من الولايات المتحدة الأميركية في قسم «الدياسبورا».

وصرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأنه سيقام لجون-لوي مؤتمر صحفي بمعبد الأقصر ورحلة نيلية بالأقصر وأسوان للترويج السياحي لمصر بناء على الاتفاق المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.

وعاش جيمي جون-لوي في أحد الأحياء الفقيرة في هايتي حتى عمر 12 عامًا، بعدها انتقل إلى باريس، وعمل لمدة 3 سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا «لا بيل إيبوك» قبل عمله كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا.

وانتقل جيمي إلى لوس أنجليس العام 1998 ليحترف التمثيل، ومن أعماله: «دموع الشمس» مع بروس ويلز، «جريمة قتل في هوليوود» مع هاريسون فورد، و«الحماة المتوحشة» مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، و«فتيات سمينات» مع الفائزة بالأوسكار موينيك.

تم تعيين جيمي جون-لوي سفيرا عاما لهايتي من قبل الرئيس ميشيل مارتيلي في العام 2014.

مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية» تقيمه مؤسسة «شباب الفنانين المستقلين» بدعم من وزارات الثقافة والسياحة والآثار - هيئة تنشيط السياحة والشباب والرياضة والخارجية والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.