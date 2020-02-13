رامي جمال يطرح «بيهم كلهم» احتفالا بعيد الحب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 13 فبراير 2020, 03:30 مساء
بوستر أغنية رامي الجديدة «بيهم كلهم» (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت أغنية الفنان رامي جمال الجديدة «بيهم كلهم» لمناسبة عيد الحب، لتكون الأغنية الثانية التي يتم طرحها من ألبومه الجديد «أنا لوحدي» المقرر أن يكون في الأسواق خلال أيام.

وطرحت «نجوم ريكوردز» أولى الأغنيات بعنوان «سقف»، التي حققت نجاحا كبيرا على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

رامي جمال تعاون في ألبومه الجديد «أنا لوحدي» مع الشعراء تامر حسين ومحمد عاطف وجمال الخولي وأحمد المالكي وشادي نور وأحمد عرفان ورقية عبدالعزيز ومصطفى حسن ومحمد أبو نعمة، أما الملحنون فهم: بلال سرور ومحمد أنيس وياسر نور ومدين، بينما التوزيع الموسيقي لكل من توما ونادر حمدي وشريف مكاوي وأحمد إبراهيم وأحمد المغربي ووسام عبدالمنعم وكريم عبدالوهاب، وشارك رامي جمال في الألبوم كملحن، حيث قدم ما يقرب من تسع أغنيات.

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