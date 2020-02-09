عزيزة عثمان وعبد الله الغزال ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ راشد

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 فبراير 2020, 12:11 مساء
عزيزة عثمان وعبد الله الغزال ضمن القائمة الطويلة لجائزة الشيخ راشد (موقع الجائزة)

أعلنت جائزة الشيخ راشد للإبداع، السبت عن قائمتها الطويلة في دورتها الثانية 2019-2020 في فئة الرواية العربية للكبار، والتى جاء فيها ترشيح لعملين روائيين من ليبيا وهما رواية «ذاكرة بلا صورة» لليبية عزيزة رجب عثمان، و رواية «أضحية الماء والطين» لعبدالله الغزال. 

وضمت القائمة الطويلة لفئة الرواية للكبار 10 أعمال هي «حكاية جديدة للأندلس» لسراج منير قنديل زيدان من مصر، و«عمتي زهاوي» لخضير فليح حسن من العراق، و«زهر الغرام» لأحمد قاسم علي العريقي من اليمن، و«سارتر أو عارهم في الشمال» لـ المولدي بن العربي ضو من تونس، و«ساحة السمك» لنصر إبراهيم محسن من سوريا، و«الملف الأصفر» لأميرة بنت التيجاني غنيم من تونس، و«جنائن الوهم» لعلي حسين عبيد من العراق، و«أبله النيل» لمحمد محمود الحجيري من لبنان.

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