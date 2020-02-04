نسخة سينمائية من «هاملتون» الغنائي في 2021

لين مانويل ميراندا في نيويورك (أ ف ب)

ستعرض نسخة سينمائية من العرض الغنائي «هاملتون» في العام 2021، وفق ما أعلن مؤلفها الاثنين.

وهذا العرض الذي أصبح واحدا من أكثر العروض الموسيقية الناجحة في برودواي منذ بدء عرضه في العام 2015، يروي قصة ألكسندر هاملتون وهو واحد من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وقال لين مانويل ميراندا الذي يشارك في «هاملتون» أيضًا إن الفيلم سيكون عبارة عن أداء حي للعرض، وسيكون الفيلم الذي سيطلق في 15 أكتوبر 2021 من توزيع «ديزني»، وفق ما قال ميراندا في تغريدة على «تويتر».

وجمع عرض «هاملتون» الغنائي 633 مليون دولار وشاهده 2.5 مليون شخص في نيويورك وحدها منذ أن بدأ عرضه في برودواي في أغسطس 2015 وفقا لموقع «برودواي كوم»، وحصل هذا العرض الغنائي على 11 جائزة «توني أوورد» في العام 2016.

وتعرض نسخة منه في ويست إند في لندن منذ العام 2017، كما أنه عرض في شيكاغو ضمن جولة استمرت ثلاث سنوات وانتهت أخيرا.