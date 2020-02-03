وفد ليبي يزور مؤسسات ثقافية في القاهرة

وفد ليبي يزور مؤسسات ثقافية في القاهرة (فيسبوك)

زار الوفد الليبي التابع للهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني بالحكومة الليبية الموقتة، المشارِك بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2020، السبت مكتبة «الكون» بالقاهرة.

وأسس مكتبة «الكون» بمدينة القاهرة الصحفي الليبي فتحي بن عيسى العام، في أكتوبر العام 2019، وكان في استقبال الوفد الذي اطلع على بعض العناوين في المكتبة، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة.

كما شارك الوفد، الجمعة، بحفل مكتبة «دار البيان» بالقاهرة وإجراء توأمة مع «دار الدليل الثقافي»، وألقى رئيس الهيئة جمعة الفاخري كلمة في افتتاح المكتبة عن أهمية الكتب والمكتبات ودور النشر.

وزار الوفد، الخميس، مؤسّسة الأهرام المصرية، وكان في استقبالهم مدير عام مركز التنظيم وتكنولوجيا المعلومات أشرف بدر، ومدير المكتبة الميكروفلمية ميرفت وديع، ودار نقاش حول بعض القضايا الثقافية، وفي نهاية الزيارة قام رئيس الهيئة بتدوين كلمة في سجل الزيارات الخاص بالمؤسّسة محييًّا فيها جهود هذه المؤسسة الصحفية الثقافية العريقة، ومساهماتها المشهودة في إنارة العقل العربي، ودور مصر التاريخي في بناء الحضارة الإنسانية.

وفد ليبي يزور مؤسسات ثقافية في القاهرة (فيسبوك)