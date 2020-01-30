استمرار ورشة «صناعة الفيلم الوثائقي» بـ«الإسكندرية للفيلم القصير»

استمرار ورشة «صناعة الفيلم الوثائقي» بـ«الإسكندرية للفيلم القصير»

تستمر ورشة «صناعة الفيلم الوثائقي» للمخرجة نسمة زعزوع ليومها الثالث ضمن فعاليات مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» بمركز الإبداع.

وتتضمن الورشة التي تقام على مدى خمسة أيام مراحل صناعة الفيلم الوثائقي وكيفية اختيار موضوعه والعمل على تطويره، خصوصًا الأفلام الوثائقية التي تعتمد على قصص يحركها الأشخاص وكيف يمكن الاستفادة من السرد الروائي المعتاد في صناعة الفيلم الوثائقي، والمنهج الذي يعتمد على اختيار بطل حقيقي للفيلم وتحديد ما يعتزم تحقيقه في القصة، وتقديم منهج مختلف في السرد الوثائقي يمكن أن ينافس السرد الروائي في جذب الجمهور لقصص واقعية.

نسمة زعزوع مخرجة مصرية تعمل في مجال الإعلام وصناعة الأفلام منذ تسع سنوات، وحصلت على ماچستير الإخراج السينمائي من مدرسة «مت» للأفلام بجامعة «وست لندن»، وقامت بكتابة وإخراج ستة أفلام روائية قصيرة وثمانية أفلام وثائقية.

وحصل فيلمها «سيدة» على جائزة أفضل فيلم بالمهرجان القومي للسينما المصرية، الذي تم اختياره في عدة مهرجانات كمهرجان «بي بي سي» للأفلام العربية بلندن، و«ركن الأفلام القصيرة» بمهرجان «كان» السينمائي ومهرجان «أستيتيكا للأفلام القصيرة» بمدينة يورك وسوق كليرمون فيران، بالإضافة إلى عدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وبدأت العمل الصحفي الحر في سن السابعة عشرة.

وقامت بإخراج وإنتاج أكثر من مئة تقرير تلفزيوني وأفلام وثائقية ومقابلات تلفزيونية وأغان مصورة، وتقوم نسمة بتدريس صناعة الأفلام التسجيلية بجامعة العلوم الحديثة والآداب «MSA»، وتعمل حاليا على تطوير فيلمها الأول الطويل المستوحى من أحداث حقيقية ومن قصص أشخاص تقابلهم في جلسات استماع منذ أكثر من عام.

مهرجان «الإسكندرية للفيلم القصير» يقام تحت رعاية وزارة الثقافة ومحافظة الإسكندرية، وهو احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية؛ كما يتيح الفرصة لصناع الأفلام الشباب من مختلف الدول ويقدم لهم ورش عمل وندوات لتطوير مهاراتهم.

استمرار ورشة «صناعة الفيلم الوثائقي» بـ«الإسكندرية للفيلم القصير»