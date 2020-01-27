«باد بويز» يحافظ على صدارة شباك التذاكر

ويل سميث ومارتن لورنس في العرض الأول في هوليوود لفيلم "باد بويز فور لايف" (أ ف ب)

تصدّر الجزء الجديد من فيلم «باد بويز» شباك التذاكر في أميركا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي وحقق إيرادات بلغت 34 مليون دولار، على ما ذكرت شركة «اكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وفيلم «باد بويز فور لايف» من إنتاج «سوني» وبطولة ويل سيمث ومارتن لورنس في دور تحريين يجتمعان بعد انفصال استمر سنوات للاقتصاص من كارتل مخدرات في ميامي، وعرض «باد بويز 2» في العام 2003 وأتى بعد ثماني سنوات على الفيلم الأول «باد بويز»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وجاء في المرتبة الثانية فيلم «1917» بعدما كان ثالثا الأسبوع الماضي، وهو من إخراج سام منديس ويتناول الحرب العالمية الأولى، وحقق الفيلم 15.8 مليون دولار، ورغم عدم مشاركة نجوم كبار فيه، فاز الفيلم بجائزة غولدن غلوب أفضل فيلم درامي وجائزة جمعية المنتجين الأميركيين أيضا ويعتبر من الأوفر حظا للفوز في جوائز الأوسكار.

وتراجع إلى المرتبة الثالثة فيلم «دوليتل» من بطولة روبرت داوني جونيور محققا 12.5 مليون دولار، ويستند الفيلم إلى كتاب للأطفال محبوب جدا حول طبيب بيطري قادر على التحدث إلى الحيوانات، وتعرض الفيلم لانتقاد لاذع من النقاد.

وأعار نجوم أصواتهم لشخصيات في الفيلم من أمثال إيما تومسون ورالف فاينز وأنطونيو بانديراس ورامي مالك وأوكتافيا سبنسر وماريون كوتيار، أما المركز الرابع فذهب إلى الفيلم جديد «جنتلمن» من إنتاج «إس تي إكس» محققا إيرادات بلغت 11 مليون دولار، والفيلم من بطولة ماثيو ماكغونوهي وهيو غرانت وهنري غولدنغ وكولن فاريل.

وحل في المرتبة الخامسة فيلم «جومانجي: ذي نيكست ليفل» محققا 7.9 مليون دولار، وهو من بطولة دواين «ذي روك» جونسون وكيفن هارت.

في ما يأتي بقية الأعمال في ترتيب أفضل عشرة أفلام:

6 - «ذي تورنينغ» مع 7.3 مليون دولار

7 - «ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر» مع 5.2 مليون دولار

8 - «ليتل ويمن» مع 4.7 مليون دولار

9 - «جاست ميرسي» مع 4.1 مليون دولار

10 - «نايفز أوت» مع 3.7 مليون دولار